Новая волна похолодания с заморозками до -1 надвигается на Алтайский край

Похолодание и даже заморозки ожидаются на текущей неделе в Алтайском крае. По прогнозу синоптиков, погода в регионе изменится уже 3 июня.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 2 июня Алтайский край еще будет находиться в теплом секторе западного циклона.

Дневные температуры во вторник составят +25…+30 градусов.

Однако в период с 3 по 6 июня, в регионе будет прохладно. Ночные температуры составят +5…+10 градусов, днем столбики термометров будут показывать +16…+23 градуса.

По словам собеседницы, «дно холода» на этой неделе придется на ночь с 4 на 5 июня, когда местами в крае на почве ожидаются заморозки и температура может опуститься до -1 градуса.

Заморозки , иней. СС0

Жаркий июнь

Между тем, согласно прогнозу Гидрометцентра России, июнь в Алтайском крае выдастся жарким.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, Западная Сибирь в целом станет в июне «очагом жаркой погоды».