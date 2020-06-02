Новая волна похолодания с заморозками до -1 надвигается на Алтайский край

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 2 июня Алтайский край еще будет находиться в теплом секторе западного циклона.
Дневные температуры во вторник составят +25…+30 градусов.
Однако в период с 3 по 6 июня, в регионе будет прохладно. Ночные температуры составят +5…+10 градусов, днем столбики термометров будут показывать +16…+23 градуса.
По словам собеседницы, «дно холода» на этой неделе придется на ночь с 4 на 5 июня, когда местами в крае на почве ожидаются заморозки и температура может опуститься до -1 градуса.
Жаркий июнь
Между тем, согласно прогнозу Гидрометцентра России, июнь в Алтайском крае выдастся жарким.
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, Западная Сибирь в целом станет в июне «очагом жаркой погоды».