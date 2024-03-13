Новая загадочная форма материи неистово расширяет Вселенную

Она называется «нечастицы».

При этом причина этого процесса остается неуловимой, указывает Газета.Ru. И нечастицы не подчиняются стандартным законам физики.

Нечастицы — результат взаимодействия электромагнитных полей, однако их массу и импульс невозможно точно определить. И на макроскопическом уровне они ведут себя как жидкость.

Между тем Земля приняла загадочный радиосигнал. Он преодолел расстояние в 8 млрд лет, чтобы достичь нашей планеты.

Этот радиовсплеск — один из самых отдаленных и энергичных, когда-либо наблюдаемых. Всплеск продолжался менее одной миллисекунды. Однако за это время он выделил энергию, которая эквивалентна энергетическим выбросам Солнца за 30 лет.

Также загадочные и длительные радиосигналы получили от красного карлика. Полученные радиосигналы не хаотичны — их характер регулярно меняется. Сигналы получили во время двух сеансов.

Каждый сеанс шел по несколько часов. Наиболее эффектный радиовсплеск был во время второго.

У ученых есть умозаключения версий по поводу этих радиосигналов. Одна из версий - радиосигналы появляются во время полярных сияний.

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