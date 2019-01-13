Новейший российский пистолет пустят в серийное производство

Новый пистолетный комплекс под патрон 9×21 должен будет заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Ранее сообщалось, что госиспытания для пистолета Минобороны завершились. Он подвергался воздействию климатических и механических факторов и устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов. Также исследовались баллистические характеристики.
В настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс. «Рассматриваются „Вятские поляны“, „Калашников“ и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают», — сообщает издание.