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Новейший российский пистолет пустят в серийное производство

В этом году в России стартует серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны. Это оружие призвано заменить пистолет Макарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Концерн "Калашников" создал новый пистолет на смену "Макарову".
Концерн "Калашников" создал новый пистолет на смену "Макарову".
скрин с видео kalashnikov.com

Новый пистолетный комплекс под патрон 9×21 должен будет заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Ранее сообщалось, что госиспытания для пистолета Минобороны завершились. Он подвергался воздействию климатических и механических факторов и устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов. Также исследовались баллистические характеристики.

В настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс. «Рассматриваются „Вятские поляны“, „Калашников“ и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают», — сообщает издание.

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