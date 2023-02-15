Новички-манулы освоились в барнаульском зоопарке и уже красуются

Новые обитатели зоопарка, манулы Чип и Пэпэ освоились в барнаульском зоопарке и уже гуляют по вольеру. Об этом сообщила «Лесная сказка».

Манулы поселились в барнаульском зоопарке 27 декабря 2022 года. С тем пор они уже немного освоились в своем новом доме, перестали прятаться от посетителей и выходят на прогулку.

Красавица Пэпэ сразу поняла, что гулять ее позвали не просто так, и начала позировать на камеру.

Чип оказался более скромным и от показательного дефиле отказался. Однако мордочку из домика все же высунул.

Однако такие прогулки у манулов не часто, так как долго красоваться перед посетителями они не любят. Тем не менее ловкий объектив фотографа сумел поймать их очаровательные мордашки.

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