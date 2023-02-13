Снежных барсов сняли на обычный смартфон в алтайском районе

Еще недавно такие кадры были невозможны из-за малой численности снежных барсов.

«Теперь у единственных хищников, живущих высоко в горах и насчитывающих всего 65−80 особей, похоже, появился шанс на спасение», — комментируют в сообществе.

Согласно отчетам, группировка снежного барса в Республике Алтай стабильна. Наблюдают тенденцию к росту. Все чаще люди стали встречаться с редким зверем в дикой природе. Это говорит о том, что снежному барсу комфортно в горах Алтая.

Ранее в алтайском маральнике «Никольское» приютили лосенка Милу, оставшегося без матери.