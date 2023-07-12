Новые большие автобусы вышли на маршрут в Барнауле - фото

Два новых автобуса на маршруте №35 появились на дорогах Барнаула 12 июля. Третий автобус на маршруте №53 запустят в течение недели, сообщает " Вечерний Барнаул ".

На обновление перевозчик "Евробус-плюс" потратил около 45 млн рублей. Транспорт производства китайской марки Yutong.

По словам гендиректора компании Романа Арапова, обновление было необходимо - основная часть автопарка состоит из автобусов 90-х годов.

Новые же автобусы выпустили в 2023 году - у них даже нет пробега. Планы по приобретению еще нескольких таких уже продумывают.

Транспорт оснащен камерами заднего вида - для дополнительной безопасности движения, видеонаблюдением в салоне с выводом на экран водителя, а также автоматической системой пожаротушения.

Новые большие автобусы в Барнауле. barnaul.press

Автобус может подниматься выше или ниже в зависимости от дорожной обстановки - за счет гидравлической системы. А чтобы пассажирам отдельной категории было удобнее подниматься, транспорт умеет наклоняться в сторону.

Длина автобуса - 11 метров, в нем может поместиться 85 человек, в том числе 29 сидя.

А пока в администрации города разработали документ, который позволит заключать с предприятиями контракты на семь лет. Контракт предусматривает обновление автобусов каждый год. Первые конкурсные процедуры по определению перевозчиков объявят в сентябре.

Также власти напомнили, что с 2023 года отменили тарифные зоны, что позволило снизить стоимость проезда на отдельных маршрутах общественного транспорта.

Ранее в Барнауле приступили к сборке кузова нового трамвая. Работу над первым вагоном собираются завершить в первом квартале 2024 года.