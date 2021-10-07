Новые данные СК об убийстве царской семьи передадут для оценки в РПЦ

Напомним, осенью 2015 года возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых.
Останки членов императорской семьи, найденные под Екатеринбургом, перезахоронили в Санкт-Петербурге. Однако РПЦ не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.
Ожидается, что вопрос признания «екатеринбургских останков» рассмотрит в ноябре Архиерейский собор РПЦ.
Ранее СК опубликовал на своем сайте первый том книги, посвященной расследованию убийства семьи российского императора Николая II. Еще два тома посвятят следственной работе 1918−1924 годов, а также расследованию на современном этапе.
«Этот том и еще два тома экспертиз направят всем архиереям», — рассказал секретарь патриаршей комиссии по определению подлинности останков, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Митрополит подчеркнул, что в книге содержатся новые для церкви данные.
В 2000 году РПЦ причислила к лику святых Николая II и членов его семьи.