7 октября 3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Новые данные СК об убийстве царской семьи передадут для оценки в РПЦ

Книгу Следственного комитета РФ об убийстве семьи Николая II направят для ознакомления архиереям РПЦ, поскольку в ней есть новые для церкви данные, сообщает РИА «Новости».

Семья императора Николая II.
Семья императора Николая II.
statearchiv.ru

Напомним, осенью 2015 года возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых.

Останки членов императорской семьи, найденные под Екатеринбургом, перезахоронили в Санкт-Петербурге. Однако РПЦ не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.

Ожидается, что вопрос признания «екатеринбургских останков» рассмотрит в ноябре Архиерейский собор РПЦ.

Ранее СК опубликовал на своем сайте первый том книги, посвященной расследованию убийства семьи российского императора Николая II. Еще два тома посвятят следственной работе 1918−1924 годов, а также расследованию на современном этапе.

«Этот том и еще два тома экспертиз направят всем архиереям», — рассказал секретарь патриаршей комиссии по определению подлинности останков, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Митрополит подчеркнул, что в книге содержатся новые для церкви данные.

В 2000 году РПЦ причислила к лику святых Николая II и членов его семьи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость