Новые кареты скорой помощи купил Алтайский край

14 машин скорой помощи приобрели власти Алтайского края за счет региональной казны. На это ушло более 47 млн рублей. Автомобили распределят по больницам городов и районов, рассказали в министерстве здравоохранения.

Все машины относятся к классу В и подходят для проведения лечебных мероприятий скорой помощи силами фельдшерской бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Новые автомобили получат станции скорой помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, ЦГБ Белокурихи, ЦРБ Солонешенского, Усть-Калманского, Шипуновского и Романовского районов.

Это первая закупка карет скорой помощи в 2021 году. С 2018 по 2020 годы в учреждения края поступили 124 новых автомобиля.

Ранее сообщалось, что Алтайский край получит еще 1,9 млрд рублей на укрепление медицины и борьбу с коронавирусом.