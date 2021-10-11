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Новые категории граждан добавили в список обязательных к вакцинации на Алтае

Санитарные власти Республики Алтай расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

К базовому списку сфер (торговля, общепит, туристические услуги, медицина, образование и т.д.) добавили еще несколько:

  • производство (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь),
  • доставка товаров и продуктов питания,
  • добыча сырья (рудников, шахт, электростанций),
  • управление многоквартирными жилыми домами,
  • транспортная инфраструктура,
  • культура и искусство,
  • организация показов кинофильмов в кинотеатрах,
  • организация выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе праздничных агентств, учреждений организации мероприятий, торжеств и свадеб,
  • организация массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

До 1 декабря в регионе планируют привить против COVID-19 не менее 80% взрослого населения.

Ранее сообщалось, что Республика Алтай входит в небольшое число регионов, где пока коэффициент распространения инфекции ниже единицы.

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