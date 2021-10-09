СМИ: 72 регионам России грозит локдаун

Решение о введении жестких мер в регионах принимаются местными властями и зависят от трех факторов: свободного коечного фонда, уровня вакцинации и коэффициента распространения (Rt — отношение числа вновь выявленных заражений за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня).

По данным Роспотребнадзора на 8 октября, в России только 10 регионов имеют коэффициент распространения ниже единицы — это Санкт-Петербург, Калмыкия, Адыгея, Республика Алтай, Северная Осетия, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края, Московская и Магаданская области.

В двух субъектах уровень заражения замер — это Кемеровская область и Камчатка.

У остальных 72 регионов страны идет рост распространения. В Алтайском крае Rt также выше единицы.

По данным оперативного штаба в Алтайском крае свободно на сегодняшний день 515 коечных мест, полностью привиты 660 702 человека (всего в крае более 2,2 млн человек).

Ранее краевой Роспотребнадзор призвал несколько ужесточить меры: ограничить режим работы общепита, ввести режим самоизоляции для граждан 65+, массовые мероприятия разрешать только при условии наполняемости не более 50% от вместимости помещений, но не более 500 человек.