Новые ковидные ограничения ждут Алтайский край

Основными тезисами, которые озвучили чиновники, поделился в Facebook общественник Геннадий Шейда.
С его слов, «несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируются расширить с 15 декабря, но о локдауне и более жестких запретах речь пока не идет».
При этом система образования не будет переводиться на дистант, написал он.
«Панические настроения жителей края в октябре-ноября были обусловлены пиком заболеваний, невиданным размахом пандемии и отставанием в темпах наращивания мобилизационных ресурсов системы, запаздыванием с налаживаем диалога с гражданами», — привел Шейда слова представителей правительства.
Также речь шла об иммунитете жителей края. Пока он выработался примерно у 30% граждан.
«Насильственной вакцинации не стоит бояться: вряд ли ее на всех хватит. Ну и хорошая новость для студентов-медиков: есть надежда что им таки заплатят, что пошли спасать своих земляков», — заключил общественник.
Ранее алтайский оперштаб назвал фейком «указ Путина» об отмене масочного режима.