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Жизнь

Новые ковидные ограничения ждут Алтайский край

В Алтайском крае достигнут пик заболеваемости COVID-19, но власти собираются ввести новые коронавирусные меры. Об этом стало известно на встрече общественников с министром здравоохранения Дмитрием Поповым и вице-губернатором Игорем Степаненко.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Основными тезисами, которые озвучили чиновники, поделился в Facebook общественник Геннадий Шейда.

С его слов, «несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируются расширить с 15 декабря, но о локдауне и более жестких запретах речь пока не идет».

При этом система образования не будет переводиться на дистант, написал он.

«Панические настроения жителей края в октябре-ноября были обусловлены пиком заболеваний, невиданным размахом пандемии и отставанием в темпах наращивания мобилизационных ресурсов системы, запаздыванием с налаживаем диалога с гражданами», — привел Шейда слова представителей правительства.

Также речь шла об иммунитете жителей края. Пока он выработался примерно у 30% граждан.

«Насильственной вакцинации не стоит бояться: вряд ли ее на всех хватит. Ну и хорошая новость для студентов-медиков: есть надежда что им таки заплатят, что пошли спасать своих земляков», — заключил общественник.

Ранее алтайский оперштаб назвал фейком «указ Путина» об отмене масочного режима.

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