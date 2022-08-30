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Жизнь

«Новые люди» идут на выборы под номером 6

11 августа прошла жеребьёвка за номера в избирательном бюллетене. «Новые люди» — под № 6.

«Новые люди» идут на выборы под № 6.
«Новые люди» идут на выборы под № 6.
Партия «Новые люди».

Всего за депутатские мандаты на выборах в барнаульскую Думу будут бороться кандидаты 9 политических партий: Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Новые люди, Родина, Коммунисты России, Партия Пенсионеров, Справедливая Россия — ЗП, партия «Зелёные».

После успеха на прошлогодних выборах в Государственную Думу, «Новые люди» надеются на поддержку барнаульцев и уверены, что попадут в новый состав городской Думы.

«Новые люди» идут на выборы под № 6.
«Новые люди» идут на выборы под № 6.
Партия «Новые люди».

«Мы часто говорим о том, что любые изменения нужно начинать с себя. Перемены требуют действий. Поэтому мы призываем барнаульцев в этом году не оставаться в стороне, найти время и прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор. Только с высокой явкой мы сможем говорить о прозрачности выборов», — считает председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин.

Напомним, в этом году выборы будут проходить 3 дня. Проголосовать можно будет 9, 10 и 11 сентября.

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