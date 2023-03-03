3 марта
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Жизнь

Новые маршруты для общественного транспорта откроют в Барнауле

В администрации Барнаула приняли несколько решений для улучшения работы транспорта в городе. В том числе — открыть новые маршруты. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Анна Зайкова.

На комиссии по организации пассажирских перевозок утвердили схемы движения автобусных маршрутов № 29 и № 77 до реабилитационного центра «Журавлики».

Для жителей поселков Березовка и Научный Городок предложили открыть новый маршрут № 25д. Он будет работать по объединенной схеме движения маршрутов № 113 и № 25.

Также на комиссии подняли вопрос о том, чтобы продлить автобусный маршрут № 10 до нового корпуса городской поликлиники № 14 (улица Лазурная, 46).

Обновили список общественно значимых маршрутов. По решению комиссии, туда внесут автобусный маршрут № 40. Это единственный маршрут, обеспечивающий сообщение между микрорайоном Затон и пересадочным узлом города — остановкой «Площадь Спартака».

Ранее стало известно, что в 2023 году между субъектами РФ распределят 383 единицы транспорта. Но до Алтайского края не доедет ни одна.

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