Новые маршруты для общественного транспорта откроют в Барнауле

В администрации Барнаула приняли несколько решений для улучшения работы транспорта в городе. В том числе — открыть новые маршруты. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

На комиссии по организации пассажирских перевозок утвердили схемы движения автобусных маршрутов № 29 и № 77 до реабилитационного центра «Журавлики».

Для жителей поселков Березовка и Научный Городок предложили открыть новый маршрут № 25д. Он будет работать по объединенной схеме движения маршрутов № 113 и № 25.

Также на комиссии подняли вопрос о том, чтобы продлить автобусный маршрут № 10 до нового корпуса городской поликлиники № 14 (улица Лазурная, 46).

Обновили список общественно значимых маршрутов. По решению комиссии, туда внесут автобусный маршрут № 40. Это единственный маршрут, обеспечивающий сообщение между микрорайоном Затон и пересадочным узлом города — остановкой «Площадь Спартака».

Ранее стало известно, что в 2023 году между субъектами РФ распределят 383 единицы транспорта. Но до Алтайского края не доедет ни одна.