Новые пособия на детей, бесплатная диспансеризация и повышение тарифов. Какие изменения ждут нас с 1 июля

Помощь будущим мамам и родителям-одиночкам
С 1 июля женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности (а именно — до 12 недель), будут получать ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума в регионе.
Еще выплаты будут получать родители-одиночки, чьи дети в возрасте от 8 до 17 лет. Размер выплаты составит половину детского прожиточного минимума в крае.
Повышение тарифов на ЖКУ
Стоимость услуг в стране увеличится на на 3,2−6,5% в зависимости от региона.
Бесплатные медосмотры (но не для всех)
Те, кто переболел коронавирусом, смогут пройти бесплатную диспансеризацию с 1 июля. Это можно будет сделать по полису ОМС до конца 2023 года.
От 108 рублей и дороже
Также со второго летнего месяца магазины не смогут продавать сигареты, которые стоят меньше 108 рублей за пачку. Это решение вступило в силу еще 1 апреля, однако до июля торговым точкам было разрешено продавать оставшиеся сигареты по старым правилам.
«Мир», выплаты, пособия
С 1 июля банки будут начислять социальные выплаты и пособия только на карты платежной системы «Мир».
Госслужащие не смогут иметь второе гражданство
Второе гражданство или постоянный вид на жительство за границей нельзя будет иметь военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, работникам уголовно-исполнительной системы, государственным и муниципальным чиновникам.
А также работникам органам местного самоуправления, послам, полномочным представителям, главам Центробанка и Счетной палаты и их замам, губернаторам, региональным депутатам.
Информирование о льготах
Чтобы граждане могли узнать о всех положенных видах соцподдержки, будет использоваться Единая государственная информационная системы социального обеспечения (ЕГИССО).
В ней будут сведения о людях, которым полагаются какие-либо пособия и льготы. Еще можно будет получать консультацию о своих правах на выплаты и другую помощь.