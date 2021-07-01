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Жизнь

Новые пособия на детей, бесплатная диспансеризация и повышение тарифов. Какие изменения ждут нас с 1 июля

С июля россиян ждет ряд изменений. Например, выплаты беременным женщинам, родителям-одиночкам, новое повышение тарифов ЖКУ. Подробнее — в нашем разборе.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Помощь будущим мамам и родителям-одиночкам

С 1 июля женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности (а именно — до 12 недель), будут получать ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума в регионе.

Еще выплаты будут получать родители-одиночки, чьи дети в возрасте от 8 до 17 лет. Размер выплаты составит половину детского прожиточного минимума в крае.

Повышение тарифов на ЖКУ

Стоимость услуг в стране увеличится на на 3,2−6,5% в зависимости от региона.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Бесплатные медосмотры (но не для всех)

Те, кто переболел коронавирусом, смогут пройти бесплатную диспансеризацию с 1 июля. Это можно будет сделать по полису ОМС до конца 2023 года.

От 108 рублей и дороже

Также со второго летнего месяца магазины не смогут продавать сигареты, которые стоят меньше 108 рублей за пачку. Это решение вступило в силу еще 1 апреля, однако до июля торговым точкам было разрешено продавать оставшиеся сигареты по старым правилам.

«Мир», выплаты, пособия

С 1 июля банки будут начислять социальные выплаты и пособия только на карты платежной системы «Мир».

Карта &quot;Мир&quot;. Источник: nspk.ru.
Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Госслужащие не смогут иметь второе гражданство

Второе гражданство или постоянный вид на жительство за границей нельзя будет иметь военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, работникам уголовно-исполнительной системы, государственным и муниципальным чиновникам.

А также работникам органам местного самоуправления, послам, полномочным представителям, главам Центробанка и Счетной палаты и их замам, губернаторам, региональным депутатам.

Информирование о льготах

Чтобы граждане могли узнать о всех положенных видах соцподдержки, будет использоваться Единая государственная информационная системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Деньги.
Деньги.
Pixabay.com

В ней будут сведения о людях, которым полагаются какие-либо пособия и льготы. Еще можно будет получать консультацию о своих правах на выплаты и другую помощь.

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