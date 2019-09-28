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Жизнь

Новые тайны Денисовой пещеры: гиены и волки «теснили» человека

Главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся в Алтайском крае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.

Денисова пещера.
Денисова пещера.
altairegion22.ru

Во время раскопок археологи нашли копролиты пещерных гиен, волков и неизвестных видов млекопитающих, пишет potokmedia.ru.

<До нового открытия в пещере уже находили останки гиен, волков, лисиц и медведей.>

Эти виды зверей не уживались друг с другом, соответственно, древние люди бывали здесь не часто и жили не продолжительное время.

Исследователи добавили, что основными обитателями были крупные хищники, но чаще других жили гиены.

Денисова пещера прославилась тем, что здесь обнаружили кости нового вида людей — денисовского человека. В Алтайском крае археологи начали работать в 1982 году и продолжают по сегодняшний день.

В 2018 году ученые узнали, что древние люди жили в этих местах около 287 — 51 тысячу лет назад, пишет N+1.

Ранее ученые воссоздали внешний облик древних обитателей Денисовой пещеры. Исследование было проведено на основе их ДНК.

Homo altaensis жили в Денисовой пещере по меньшей мере 200 тысяч лет назад, а поселиться в ней они могли как минимум 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли на Алтай 100−200 тысяч лет назад. Два вида древних людей какое-то время жили бок о бок и даже скрещивались друг с другом.

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