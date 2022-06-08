8 июня
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Жизнь

Новые теплосети в районе «мостазамещения» на Новом рынке в Барнауле появятся к осени 2022 года

В Барнауле провели выездное совещание на месте реконструкции путепровода на проспекте Ленина, сообщает мэрия города.

Мост на проспекте Ленина в Барнауле.
Мост на проспекте Ленина в Барнауле.
barnaul.org

В первоочередном порядке рассмотрели график работ и дальнейшие планы по демонтажу путепровода.

Руководитель подрядной организации ДСУ № 4 Николай Данилин отметил, что рабочие завершают переустройство линий связи, после чего уберут оставшиеся опоры контактной сети.

Кроме того, уже демонтировали тепловую сеть. Новые теплосети проложат на путепроводе к осени 2022 года, заверил Данилин.

«В первую очередь нам необходимо будет выполнить монтаж опорных частей теплосети, чтобы к осени проложить новые трубы и своевременно восстановить подачу тепла по контуру, затем начнется устройство самого пролетного строения», — пояснил Данилин.

«Сейчас работы ведутся в тех границах, где нет пересечения с основными путями РЖД. Выполняется разбор пролетных строений восьмипролетного путепровода — уже убрано более 40 балок. К концу недели приступим к аналогичным работам на трехпролетном путепроводе. После утверждения графика работ с РЖД начнется демонтаж пролетных строений на оставшемся участке, но здесь работы будут вестись в период выделенных „окон“», — уточнил Данилин.

После разбора пролетных строений рабочие приступят к демонтажу опор путепровода. Возведение новых опор планируют начать в конце июля.

Руководитель МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин рассказал про второе разворотное трамвайное кольцо в районе Дома Быта. К укладке рельс и установлению опор линий контактной сети планируют приступить в середине июня.

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