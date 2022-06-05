В Барнауле начали разбирать «по кусочкам» мост на Новом рынке

Дорожники приступили к демонтажу балок на восьмипролетном путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле, сообщает Telegram-канал « Мост ».

Демонтаж моста на Новом рынке в Барнауле.

«В ближайшее время параллельно рабочие ДСУ-4 приступят к аналогичным работам и на трехпролетном путепроводе», — говорится в сообщении.

Напомним, на объекте уже полностью демонтировали трубы теплоснабжения. Перильное ограждение продолжают разбирать.

Накануне дорожники завершили первый этап демонтажа моста — убрали рельсы и транспортные электросети, а также прочие сети связи и энергетики.

Ранее altapress.ru рассказал, какие новые проблемы появились при строительстве путепровода и какие старые решились.