5 июня
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Жизнь

В Барнауле начали разбирать «по кусочкам» мост на Новом рынке

Дорожники приступили к демонтажу балок на восьмипролетном путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле, сообщает Telegram-канал «Мост».

Демонтаж моста на Новом рынке в Барнауле.
Демонтаж моста на Новом рынке в Барнауле.
t.me/most_barnaul

«В ближайшее время параллельно рабочие ДСУ-4 приступят к аналогичным работам и на трехпролетном путепроводе», — говорится в сообщении.

Напомним, на объекте уже полностью демонтировали трубы теплоснабжения. Перильное ограждение продолжают разбирать.

Накануне дорожники завершили первый этап демонтажа моста — убрали рельсы и транспортные электросети, а также прочие сети связи и энергетики.

Ранее altapress.ru рассказал, какие новые проблемы появились при строительстве путепровода и какие старые решились.

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