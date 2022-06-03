Общественный транспорт разогнали. При строительстве путепровода в Барнауле появились новые проблемы, но решились и старые

Строительство путепровода на Ленинском проспекте в Барнауле обсудили представители комитета по дорожному хозяйству, ГИБДД и ДСУ № 4. С какими сложностями столкнулся подрядчик, и почему выделенные полосы планируют оставить в Барнауле и после сдачи моста — в материале altapress.ru.

В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста

О путепроводе

Как отмечает директор барнаульского ДСУ № 4 Николай Данилин, о сокращении графика строительства путепровода говорить рано. Изменятся ли сроки работ, станет известно не ранее июля следующего года. К тому же, перед подрядчиком появился ряд задач, не учтенных проектом.

Николай Данилин,

директор барнаульского ДСУ № 4:

У нас появились дополнительные переносы коммуникации, а также технические нюансы при вынесении на местность конструкций. По всем подобным случаям сначала нужно принять техническое решение, найти источники финансирования, и т.д. Задачи расширять сроки строительства у меня нет — каждый день отнимает несколько десятков тысяч рублей накладными расходами: бытом, охраной, зарплатой сотрудникам, которых можно было бы перебросить на другие объекты или отпустить.

«Горэлектротранс» заканчивает демонтаж инфраструктуры. Также завершается разборка труб теплосети и закупка новых, которые установят к отопительному сезону.

Сейчас подрядчик ждет акт-допуск от РЖД, который позволит работать на территории над железной дорогой. «У нас были некоторые замечания по проекту, например, не совсем корректно отображены балочные соединения. Недочеты устраняются. Будем стараться не уходить в „ночные окна“, попытаемся расширить временной интервал без закрытия железнодорожного движения», — говорит Данилин.

Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул».

О сложностях

Одними из главных сложностей в работе выделяют большое количество согласований и нежелание многих поставщиков работать в казначейском сопровождении.

Николай Данилин,

директор барнаульского ДСУ № 4:

Нужно многое согласовать с различными структурами, отвечающими за теплосеть, спецсвязь. А также с РЖД. Огромный минус — беспрецедентное финансирование идет в казначейском сопровождении. Это накладывает некоторые сложности по перечислению средств: сегодня не все поставщики готовы так работать. Из-за этого единственного пункта до сих пор подписываем договор с Тюменью (там должны изготовить металлоконструкции- Прим. ред). Парадоксальная ситуация — на счету ДСУ № 4 лежат 507 млн рублей полученного аванса, готовы счета на оплату материалов, но компании просто отказываются работать с казначейством.

Антон Шеломенцев,

заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту:

Этому есть объяснение: сопровождение подразумевает прозрачную проводку денег до конечного изготовителя изделий. Между им и подрядчиком могут стоять несколько дистрибьюторов, перекупщиков, что делает процесс сложным. А все привыкли работать по старой схеме: получили деньги — поставили товар.

Также положение усложняет повышение цен на материалы по ряду позиций контракта, например, стоимость труб и металлоконструкций выходит за смету. Увеличится ли бюджет стройки — станет ясно после экспертизы.

Антон Шеломенцев. Анна Зайкова , altapress.ru.

О выделенных полосах

Как отмечает Артем Шеломенцев, первый день перекрытия путепровода показал, что немногие автомобилисты были к этому готовы. Сегодня же ситуация в целом стабилизировалась, говорит он. Напряженными участками остаются места, где движение личного транспорта ограничено выделенными полосами, и на прилегающих к ним улицах, вроде Цеховой и Профинтерна.

Также жалобы в мэрию поступают на пробки и ограничители, отделяющие трамвайные пути на ул. Советской Армии и ул. Челюскинцев. Недовольны и заведения на Ленинском проспекте, у которых невозможно припарковаться, и производства со складами, движение большегрузов к которым частично ограничили с 25 мая.

За езду личного транспорта по выделенным полосам назначено уже более 300 штрафов. Работу сотрудникам ГИБДД облегчат новые камеры, которые появятся на дорогах в конце июля.

В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста barnaul.org

Олег Каркошкин,

начальник отдела ОГИБДД УМВД России по городу Барнаул:

Не нужно говорить, что вы впервые столкнулись с выделенными полосами в городе. Все мы сдавали на права: в ПДД четко сказано, что движение по ним запрещено. Если станут поступать жалобы от перевозчиков, что время в пути увеличивается из-за таких нарушителей, тогда подготовим дополнительные наряды, которые займутся профилактикой.

Зато общественный транспорт разогнали. Сейчас трамваи, троллейбусы и автобусы поехали быстрее, поэтому в Барнауле намерены оставить выделенные полосы и после сдачи путепровода, заявил Антон Шеломенцев. «Очень приятно видеть, как общественный транспорт едет по ним. И ликвидировались заторы на улицах Советской Армии и Челюскинцев. Сейчас скорость движения увеличилась», — говорит он. Шеломенцев отметил, что и «Скорой помощи» стало легче перемещаться по городу.

Антон Шеломенцев,

заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту:

Политика администрации, конечно, не направлена на то, чтобы усложнить работу и жизнь автомобилистов. Но возьмем исходные данные: провозная способность автобуса большой вместимости — 100 человек. А машины — пять человек. Поэтому приоритет отдается первому. Вообще выделенные полосы — первый шаг к тому, чтобы начать возрождать и восстанавливать общественный транспорт. Человек смотрит на время, которое потратит, добираясь от дома до работы, и выберет стабильно работающий автобус, который пользуется отдельной полосой, а не стояние в пробках. При этом мы не ждем, что все 240 тыс. автовладельцев сейчас пересядут. Так не бывает. Это постепенный переход.

Автобус № 1 barnaul.org

К этому он добавил, что в этом году из краевого бюджета выделено свыше 800 млн рублей на покупку трамваев и троллейбусов.

Спикеры отметили, что такси также имеют право передвигаться по выделенным полосам, так как считаются общественным транспортом. Но есть один нюанс.

Олег Каркошкин,

начальник отдела ОГИБДД УМВД России по городу Барнаул:

Если семь лет назад специальных разрешений на оказание этих услуг было несколько тысяч, то сейчас их единицы. Все стали агрегаторами — водители заключают с компаниями договор аренды. Это не такси, у которых обязателен путевой лист и шашечки. Только официально зарегистрированные автомобили с желтыми номерами считаются общественным транспортом и имеют право ездить по выделенным полосам.

Упомянули и каршеринг. Такие машины не имеют право двигаться по этой полосе, хотя и стимулируют отказ от личного автомобиля.

Такси. unsplash.com

Еще стройки

Еще один грядущий проект — строительство трехуровневой транспортной развязки на пересечении шоссе Ленточный бор, Змеиногорского и Южного трактов. Предполагается, что к работам приступят в 2023 году.

Антон Шеломенцев,

заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту: