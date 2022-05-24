«Было разное»: барнаульская кофейня просит о помощи в борьбе с «выделенкой» и запретом на парковку

Барнаульская кофейня «Йель», располагающаяся в самом центре краевой столицы, просит своих посетителей о помощи. В заведении говорят о том, что введенные с недавних пор выделенные полосы для общественного транспорта на проспекте Ленина, сделали невозможным подъезд и парковку. Даже заехать во двор стало невозможно.

В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста

Свое обращение кофейня разместила в соцсетях.

«Как вы все знаете, 10 мая на проспекте Ленина сделали выделенную полосу для общественного транспорта и повесили знак „Остановка запрещена“, таким образом перекрыв парковку для гостей. За три года существования кофейни было разное: закрытие во время пандемии, различные пропускные системы ограничивающие гостей и нас самих, военная операция с последующей инфляцией и повышением цен, но видимо этого мало и малый бизнес должен еще потерпеть. Цитата: „все страдают — и вы страдайте“. Парадокс!», — говорится в нем.

В документе также говорится, что заведение восстановило фасад здания в самом центре города, облагородило территорию вокруг, поставило подъемник для маломобильных групп граждан.

«Мы ежедневно выполняем наши обязательства перед гостями, работниками, поставщиками, городом, государством. Поэтому ожидаем, что и администрация Барнаула примет другое решение, исходя из ответственности перед своими налогоплательщиками, одним из которых является и наше заведение», — говорится в обращении кофейни «Йель».

Дорожная разметка. Олег Богданов

В ней также указывается на то, что ранее письмо было направлено к комитет по дорожному хозяйству города, в нем «напомнили о постах и сообщениях в соцсетях губернатора Алтайского края с обещанием всесторонней поддержке алтайским предпринимателям».

Петицию можно прочитать и подписать прямо в кофейне. Комментаторы в соцсетях попросили сделать ее в электронном виде, чтобы было больше возможности ее поддержать.

Из-за чего возникла проблема

Выделенные полосы в Барнауле появились из-за закрытия до 2023 года путепровода на Новом рынке. Располагаются они:

на пр. Строителей: от пр. Красноармейского до Павловского тракта и от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского,

на пр. Ленина ( от ул. Партизанской до площади Октября),

от ул. Партизанской до площади Октября), на пр. Калинина ( от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления и от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра),

от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления и от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра), на ул. Аносова ( от пр. Ленина до пр. Калинина).

23 мая стало известно, что еще одна выделенная полоса появится на пр. Ленина: от ул. Матросова до ул. Аносова. Вторую обустроят при движении по пр. Ленина от ул. Северо-Западной до поворота на ул. Аносова.

На мосту в районе Нового рынка начался демонтаж. Анна Зайкова , altapress.ru

При этом краевые власти просят городских дорожников все-таки прислушаться к мнению людей и устранить сложившиеся недочеты.

«К организации движения в этих обстоятельствах конечно надо очень внимательно относиться, четко послушать, что люди говорят, какие сегодня есть недочеты. В частности, по разметке мне жалуются: организация движения работает не очень эффективно. Там, где сделали выделенную полосу, и, например, человеку надо повернуть к магазину, отсутствует дополнительный пунктир. Всякий, кто поворачивает, нарушает. А ГИБДД рядом стоит. Тут надо договориться: или не штрафуем, или доделаем разметку», — сказал 23 мая губернатор Виктор Томенко.

На оперативном совещании в правительстве первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков пообещал, что в мэрии предложат меры по улучшению обстановки.