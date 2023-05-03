3 мая
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Жизнь

Новые требования для владельцев домашних животных утвердили в Алтайском крае

Новые требования к содержанию и выгулу питомцев ввели 28 апреля в Алтайском крае. Соответствующее постановление подписал губернатор, сообщает «Банкфакс».

Кошки и собаки.
Кошки и собаки.
СС0

Владельцы домашних животных теперь не могут содержать и кормить их в нежилых помещениях многоквартирных домов: лифтах, коридорах, на чердаках, в подвалах, на лестницах, подземных парковках, на детских и спортивных площадках, дворовых стоянках.

Собаки Надежды Фроловой.
Собаки Надежды Фроловой.
Дмитрий Лямзин

В организациях и на предприятиях можно содержать питомцев только в специально оборудованных местах, соблюдая безопасность граждан. На территории садоводств, домов отдыха, турбаз, летних лагерей животных придется содержать в соответствии с уставами этих учреждений.

Хозяева обязаны пресекать агрессию своих питомцев по отношению к другим людям и животным, а также предотвращать вред имуществу юрлиц. Владельцы не должны допускать самовыгул животных, а также обязаны закрепить при входе на двор предупреждение о наличии собаки, кроме карликовых пород.

Собака. Далматинец
Собака. Далматинец
СС0

В документе также есть возможность добровольного маркирования питомца и постановки на учет.

Хозяева должны не допускать загрязнения, повреждения или уничтожения животными клумб, деревьев и кустарников. Запрещен выгул питомцев лицами, которые из-за возраста или физического развития или состояния не могут контролировать их действия, в том числе пьяными людьми.

В общественных местах собака должна быть на поводке, длина которого позволяет ее контролировать, кроме карликовых пород и щенков до трех месяцев.

Дети с собакой.
Дети с собакой.
СС0.

Без поводка собак можно выгуливать собак лишь в отведенных для этого специальных местах, за пределами населенного пункта под контролем человека и на своей территории за забором. При выгуле потенциально опасной собаки необходимо, чтобы на ней обязательно был намордник.

Нарушители будут нести ответственность в соответствии с законодательством Алтайского края.

Ранее жители Алтайского края выступили против усыпления бездомных собак, которое могут разрешить вместе с поправками к закону «Об ответственном обращении с животными».

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