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Жизнь

Новые уборочные машины купит мэрия Барнаула

115 млн рублей потратят из бюджета Барнаула на покупку дорожной и специализированной техники. Всего в городские учреждения приобретут 27 машин.

Спецтехника для уборки улиц.
Спецтехника для уборки улиц.
barnaul.org

Мэрия закупит пять новых комбинированных уборочных машин ДМК-70 М на базе автомобиля МАЗ и четыре коммунальные машины МК.03 на базе трактора Беларус 82 для «Автодорстроя».

«Это универсальная всесезонная дорожная техника для содержания улично-дорожной сети. В зависимости от оснащения навесным оборудованием она может использоваться как для зимних, так и для летних работ по санитарной очистке дорог», — рассказали в пресс-центре администрации.

Также «Автодорстрой» пополнится фронтальным погрузчиком АМКОДОР 352С, который зимой используется для очистки дорог от снега, погрузки его в самосвал, а летом — в дорожном строительстве.

Для проведения ремонтных работ еще закупят новый дорожный каток.

Сейчас технический парк городской дорожной службы включает 254 единицы снегоуборочной техники.

Автопарк МБУ «Благоустройство и озеленение» тоже ждет пополнение: тракторы садовые и с навесным оборудованием, снегоуборщики, автосамосвалы, дорожная коммунальная машина и легковой транспорт.

Для МУП «Барнаулгорсвет» приобретут экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием.

Ранее в Барнауле принялись сажать новые деревья.

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