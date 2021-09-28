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Жизнь

В Барнауле принялись сажать новые деревья

В Барнауле начали высаживать молодые березы в сквере на пересечении ул. Георгиева и 50 лет СССР. Там появится 18 новых деревьев, а всего осенью в городе планируется высадить порядка 500, обещают в мэрии.

В Барнауле приступили к высадке новых деревьев.
В Барнауле приступили к высадке новых деревьев.
barnaul.org

На улицах и проспектах появятся новые яблони, рябины липы, тополя, ивы, ели, вязы, ясени и клены.

В частности, позеленеют пр. Ленина и Строителей, Павловский и Змеиногорский тракты, ул. 280-летия Барнаула, Взлетная, Молодежная, Антона Петрова, 8 Марта, Попова, Пролетарская, Солнечная Поляна, а также территория вдоль Барнаулки по ул. Челюскинцев и другие участки.

При выборе пород деревьев предпочтение отдают видам, не требующим особого ухода и наиболее устойчивым к городской среде.

По гарантии специалисты высадят также 70 деревьев взамен тем, которые не прижились в 2018—2020 годы.

Накануне рабочие завершили посадку кустов сирени и пузыреплодника на ул. Чудненко, 280-летия Барнаула, Энтузиастов и Панфиловцев. По сотне — на пр. Ленина от пл. Октября до ул. Пионеров вдоль трамвайных путей и на Змеиногорском тракте от ул. Аванесова до Психоневрологического диспансера.

Кроме того, 200 кустов пузыреплодника высадили в зеленой зоне на пересечении ул. Взлетная и Сергея Ускова.

Ранее сообщалось, что d начале 2022 года в Барнауле приступят к модернизации сети ливневой канализации.

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