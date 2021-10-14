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Жизнь

Новых подземных и надземных пешеходных переходов в Барнауле не предвидится

На пересечении Южного и Змеиногорского трактов в Барнауле появится двухуровневая транспортная развязка, сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк на онлайн-форуме.

Подземный переход.
Подземный переход.
Татьяна Рожкова.

Житель Барнаула поинтересовался, почему власти не планируют строить двухуровневые транспортные развязки и пешеходные переходы для загруженных перекрестков.

Никитюк заявил, что по устройству такой развязки на Змеиногорском тракте как раз разрабатывается проектно-сметная документация. Начать работы планируется в следующем строительном сезоне.

Но новых подземных и надземных пешеходных переходов в ближайшие годы барнаульцам можно не ждать.

«В связи с тем, что бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован с дефицитом в условиях отсутствия дополнительных доходных источников, выполнить мероприятия по строительству подземных и надземных пешеходных переходов на улично-дорожной сети Барнаула не представляется возможным», — заключил чиновник.

Ранее он рассказал о дальнейшей судьбе десяти трамваев, подаренных Барнаулу властями Москвы.

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