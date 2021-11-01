478 новых случаев ковида подтвердилось в Алтайском крае за 24 часа

850 человек находятся в тяжелом состоянии, 289 из них подключены к ИВЛ.
Свободными остаются 462 койки.
Всего в больницах лежит 3 920 пациентов с коронавирусом и 434 с вирусной пневмонией.
С начала пандемии в крае заболело 89 041 человек, выздоровели 62 295 человека, умерли 6 300 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 174,
- Бийск — 43,
- Рубцовск — 36,
- Заринск — 20,
- Алейск и Славгород — по 15,
- Каменский, Локтевский, Шипуновский районы — по 8,
- Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Усть-Калманский район — по 7,
- Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 6,
- Курьинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 5,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Первомайский, Романовский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 4,
- Благовещенский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Суетский районы — по 3,
- Белокуриха, Залесовский, Заринский, Ключевский, Тальменский, Чарышский районы — по 2,
- Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский районы — по 1 заболевшему.