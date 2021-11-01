478 новых случаев ковида подтвердилось в Алтайском крае за 24 часа

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 478 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 146 пациентов, умерло 30 человек, сообщили 1 ноября в оперштабе.

850 человек находятся в тяжелом состоянии, 289 из них подключены к ИВЛ.

Свободными остаются 462 койки.

Всего в больницах лежит 3 920 пациентов с коронавирусом и 434 с вирусной пневмонией.

С начала пандемии в крае заболело 89 041 человек, выздоровели 62 295 человека, умерли 6 300 пациентов.

Новые случаи