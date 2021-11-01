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Жизнь

478 новых случаев ковида подтвердилось в Алтайском крае за 24 часа

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 478 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 146 пациентов, умерло 30 человек, сообщили 1 ноября в оперштабе.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

850 человек находятся в тяжелом состоянии, 289 из них подключены к ИВЛ.

Свободными остаются 462 койки.

Всего в больницах лежит 3 920 пациентов с коронавирусом и 434 с вирусной пневмонией.

С начала пандемии в крае заболело 89 041 человек, выздоровели 62 295 человека, умерли 6 300 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 174,
  • Бийск — 43,
  • Рубцовск — 36,
  • Заринск — 20,
  • Алейск и Славгород — по 15,
  • Каменский, Локтевский, Шипуновский районы — по 8,
  • Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Усть-Калманский район — по 7,
  • Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 6,
  • Курьинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 5,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Первомайский, Романовский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 4,
  • Благовещенский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Суетский районы — по 3,
  • Белокуриха, Залесовский, Заринский, Ключевский, Тальменский, Чарышский районы — по 2,
  • Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский районы — по 1 заболевшему.
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