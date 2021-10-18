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Жизнь

369 новых случаев заболевания ковидом подтвердилось на Алтае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 369 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 68 пациентов, умерло 28 человек, сообщили 18 октября в оперштабе.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

В тяжелом состоянии в больницах края лежат 790 человек (на 6 больше, чем сутками ранее), из них 277 на ИВЛ.

Всего в госпиталях 3 528 пациентов с коронавирусом и 467 с вирусной пневмонией.

Свободными остаются 478 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 83 097 человек. Выздоровели 60 480 человек, не справились с болезнью 5 924 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 87,
  • Бийск — 52,
  • Усть-Калманский район — 30,
  • Шипуновский район — 26,
  • Волчихинский район — 18,
  • Павловский район — 15,
  • Топчихинский район — 14,
  • Бийский и Зональный районы — по 12,
  • Ключевский район — 11,
  • Алейский район — 10,
  • Курьинский район — 8,
  • Рубцовск и Славгород — по 6,
  • Тогульский район — 5,
  • Белокуриха, Егорьевский, Михайловский, Немецкий национальный район — по 4,
  • Новоалтайск, Первомайский, Рубцовский, Тюменцевский районы — по 3,
  • Заринск, Камень на Оби, Заринский, Калманский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Угловский, Хабарский районы — по 2,
  • Быстроистокский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий районы — по 1.
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