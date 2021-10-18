369 новых случаев заболевания ковидом подтвердилось на Алтае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 369 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 68 пациентов, умерло 28 человек, сообщили 18 октября в оперштабе.

В тяжелом состоянии в больницах края лежат 790 человек (на 6 больше, чем сутками ранее), из них 277 на ИВЛ.

Всего в госпиталях 3 528 пациентов с коронавирусом и 467 с вирусной пневмонией.

Свободными остаются 478 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 83 097 человек. Выздоровели 60 480 человек, не справились с болезнью 5 924 пациентов.

Новые случаи