369 новых случаев заболевания ковидом подтвердилось на Алтае за сутки

В тяжелом состоянии в больницах края лежат 790 человек (на 6 больше, чем сутками ранее), из них 277 на ИВЛ.
Всего в госпиталях 3 528 пациентов с коронавирусом и 467 с вирусной пневмонией.
Свободными остаются 478 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 83 097 человек. Выздоровели 60 480 человек, не справились с болезнью 5 924 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 87,
- Бийск — 52,
- Усть-Калманский район — 30,
- Шипуновский район — 26,
- Волчихинский район — 18,
- Павловский район — 15,
- Топчихинский район — 14,
- Бийский и Зональный районы — по 12,
- Ключевский район — 11,
- Алейский район — 10,
- Курьинский район — 8,
- Рубцовск и Славгород — по 6,
- Тогульский район — 5,
- Белокуриха, Егорьевский, Михайловский, Немецкий национальный район — по 4,
- Новоалтайск, Первомайский, Рубцовский, Тюменцевский районы — по 3,
- Заринск, Камень на Оби, Заринский, Калманский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Угловский, Хабарский районы — по 2,
- Быстроистокский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий районы — по 1.