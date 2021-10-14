+323. Неудержимо растет число новых случаев ковида в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжается рост ежесуточного числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердилось 323 диагноза. Выздоровело 66 пациентов, умерло 29 человек, сообщили 14 октября в оперштабе.

Выросло (+9) и число тяжелобольных — в реанимациях находится 759 человек, 265 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с ковидом 3 502 пациента и 401 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В резерве осталось всего 325 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 81 683 человека, выздоровели 60 198 человек и умерли 5 810 человек.

Новые случаи

Барнаул — 93,

Бийск — 29,

Рубцовск — 28,

Алейск — 16,

Яровое — 11,

Камень-на-Оби — 10,

Заринск — 9,

Рубцовский район — 7,

Алейский , Егорьевский , Красногорский районы — по 6,

Егорьевский Красногорский районы — по 6, Зональный , Калманский , Ключевский , Курьинский , Михайловский , Табунский , Топчихинский , Усть-Пристанский , Целинный район — по 5,

Калманский Ключевский Курьинский Михайловский Табунский Топчихинский Усть-Пристанский Целинный район — по 5, Волчихинский , Каменский , Краснощековский , Мамонтовский , Поспелихинский , Угловский , Усть-Калманский , Шипуновский районы — по 4,

Каменский Краснощековский Мамонтовский Поспелихинский Угловский Усть-Калманский Шипуновский районы — по 4, Славгород , Благовещенский , Кытмановский районы — по 3,

Благовещенский Кытмановский районы — по 3, Бийский , Немецкий национальный , Первомайский , Романовский , Троицкий районы — по 2,

Немецкий национальный Первомайский Романовский Троицкий районы — по 2, Новоалтайск , Алтайский , Залесовский , Солонешенский , Солтонский , Чарышский районы — по 1.

Против коронавируса в крае, по актуальным данным, прививается 714 705 человек, в том числе: 39 866 человек (+212 за сутки) получили первую прививку и 667 226 человек полностью привиты (+1 583).

7 613 человек ревакцинировались.