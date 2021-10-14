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Жизнь

+323. Неудержимо растет число новых случаев ковида в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжается рост ежесуточного числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердилось 323 диагноза. Выздоровело 66 пациентов, умерло 29 человек, сообщили 14 октября в оперштабе.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk.online

Выросло (+9) и число тяжелобольных — в реанимациях находится 759 человек, 265 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с ковидом 3 502 пациента и 401 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В резерве осталось всего 325 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 81 683 человека, выздоровели 60 198 человек и умерли 5 810 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 93,
  • Бийск — 29,
  • Рубцовск — 28,
  • Алейск — 16,
  • Яровое — 11,
  • Камень-на-Оби — 10,
  • Заринск — 9,
  • Рубцовский район — 7,
  • Алейский, Егорьевский, Красногорский районы — по 6,
  • Зональный, Калманский, Ключевский, Курьинский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный район — по 5,
  • Волчихинский, Каменский, Краснощековский, Мамонтовский, Поспелихинский, Угловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 4,
  • Славгород, Благовещенский, Кытмановский районы — по 3,
  • Бийский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский, Троицкий районы — по 2,
  • Новоалтайск, Алтайский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Чарышский районы — по 1.

Против коронавируса в крае, по актуальным данным, прививается 714 705 человек, в том числе: 39 866 человек (+212 за сутки) получили первую прививку и 667 226 человек полностью привиты (+1 583).

7 613 человек ревакцинировались.

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