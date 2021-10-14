+323. Неудержимо растет число новых случаев ковида в Алтайском крае

Выросло (+9) и число тяжелобольных — в реанимациях находится 759 человек, 265 из них на ИВЛ.
Всего в госпиталях с ковидом 3 502 пациента и 401 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
В резерве осталось всего 325 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 81 683 человека, выздоровели 60 198 человек и умерли 5 810 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 93,
- Бийск — 29,
- Рубцовск — 28,
- Алейск — 16,
- Яровое — 11,
- Камень-на-Оби — 10,
- Заринск — 9,
- Рубцовский район — 7,
- Алейский, Егорьевский, Красногорский районы — по 6,
- Зональный, Калманский, Ключевский, Курьинский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный район — по 5,
- Волчихинский, Каменский, Краснощековский, Мамонтовский, Поспелихинский, Угловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 4,
- Славгород, Благовещенский, Кытмановский районы — по 3,
- Бийский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский, Троицкий районы — по 2,
- Новоалтайск, Алтайский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Чарышский районы — по 1.
Против коронавируса в крае, по актуальным данным, прививается 714 705 человек, в том числе: 39 866 человек (+212 за сутки) получили первую прививку и 667 226 человек полностью привиты (+1 583).
7 613 человек ревакцинировались.