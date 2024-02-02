2 февраля
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Жизнь

Новым трендом в TikTok стала песня Жанны Фриске

В соцсети TikTok становятся популярными видеоролики, созданные блогерами под композицию российской певицы Жанны Фриске.

Жанна Фриске.
Жанна Фриске.
vk.com

Речь идет о песне «Брюнетки и блондинки». Авторы контента используют ее фрагмент.

Бренд набирает популярность в России, странах СНГ, пишет aif.ru.

По мнению блогеров, песня Фриске составит конкуренцию роликам под композицию «Мой мармеладный», которую в свое время исполнила Катя Лель. Песня Максима Фадеева «Мой мармеладный» вошла в топовые чарты Spotify после того, как стала вирусной в соцсети TikTok.

О Жанне

Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года в Москве. 15 июня 2015 года артистка скончалась на 41-м году жизни из-за рака головного мозга.

В начале 2014 года у Фриске была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга. Певица лечилась в клиниках Германии и США, фанаты Фриске организовали сбор средств для помощи певицы. В результате кампании было собрано более 60 млн рублей.

В октябре 2014 года Жанна Фриске вернулась в Россию после длительного курса лечения. Тогда сообщалось, что врачам удалось добиться ремиссии болезни. Но в апреле 2015 года появились сообщения о том, что Жанне стало значительно хуже.

В 2016 году телеведущий Дмитрий Шепелев представил в Москве книгу "Жанна", посвященную его гражданской супруге Жанне Фриске.

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