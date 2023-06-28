Известная российская певица уверена, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

Об этом певица рассказала в интервью Давиду Виннеру для проекта «Историс. Откройте, Давид!»

По мнению артистки, жителей Земли проверяют, но по вселенским законам гуманоиды не имеют права вторгаться в ситуации человека, указывает Газета.Ru. Также Катят Лель авторитетно заявила — есть доказательства, что инопланетяне спасали от ядерной войны человечество и не раз.

Пропали зубы

Лель уже показывала в шоу «Пусть говорят» на Первом канале фоторобот инопланетян.

По ее словам, гуманоид выходил с ней на связь.

Инопланетянина зовут Сен Тит, он биолог и живет на другой стороне Луны. После его появления в квартире появился свет, а у артистки пропали зубы.

Между тем официальный представитель МИД пишет песни для Кати Лель и Наргиз.

Мало кому известно, но инопланетяне прилетали на Землю и сейчас остаются здесь. Но обратить внимание на них могут не все.

Также сообщалось, как инопланетяне ведут себя среди людей.

Аэропорт

Неопознанные объекты в «связке» с авиаторами — не редкость. Так, 21 января 2001 года в 20:30 над барнаульским аэропортом «завис» яркий шар.

На тот момент к вылету из аэропорта готовились два рейса: транспортный Ил-76 на Москву (который был в Барнауле на дозаправке) и Як-40 на Бугульму, транзитом через Омск.

Светящийся предмет наблюдался в районе аэропорта в течение часа. Экипаж самолета Ил-76, принадлежащего компании «Тэсис», отказался взлетать согласно нормативной инструкции.

Экипаж транспортника вместе с руководителем полетов барнаульского аэропорта произвели совместное наблюдение этого явления с земли.

После чего командир принял решение вылететь из Барнаула утром. Еще один самолет-транспортник, следовавший из Иркутска, не совершив промежуточной посадки в барнаульском аэропорту, отправился на запасной аэродром.

Аэродром закрыли на полтора часа. Вскоре шар исчез.