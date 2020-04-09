Новый долгострой? Строительство театра кукол в Барнауле приостановилось на неопределенный срок

Для завершения внутренних работ в театре кукол требуются дополнительные средства.
«В настоящее время документация находится на экспертизе. Этот вопрос может решаться по-разному, учитывая общую обстановку. Думаю, что сейчас средства будут направляться на преодоление последствий эпидемии и вряд ли на инвестиционные объекты», — пояснила Безрукова.
По словам министра, с главным культурным долгостроем — зданием художественного музея на площади Октября — все в порядке, работы идут в плановом режиме.
Напомним, что открытие нового здания в театре кукол в Барнауле переносили уже трижды. В последний раз его обещали сдать в конце 2019 года.
Художественный музей планируют достроить и сдать в эксплуатацию к началу 2021 года.