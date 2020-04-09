Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 апреля 4°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Новый долгострой? Строительство театра кукол в Барнауле приостановилось на неопределенный срок

Ситуация с пандемией в Алтайском крае может отразиться на строительстве театра кукол в Барнауле, сообщила министр культуры Елена Безрукова.

Стройка в здании театра кукол "Сказка"
Стройка в здании театра кукол "Сказка"
Дмитрий Лямзин

Для завершения внутренних работ в театре кукол требуются дополнительные средства.

«В настоящее время документация находится на экспертизе. Этот вопрос может решаться по-разному, учитывая общую обстановку. Думаю, что сейчас средства будут направляться на преодоление последствий эпидемии и вряд ли на инвестиционные объекты», — пояснила Безрукова.

По словам министра, с главным культурным долгостроем — зданием художественного музея на площади Октября — все в порядке, работы идут в плановом режиме.

Напомним, что открытие нового здания в театре кукол в Барнауле переносили уже трижды. В последний раз его обещали сдать в конце 2019 года.

Художественный музей планируют достроить и сдать в эксплуатацию к началу 2021 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость