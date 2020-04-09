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Шукшинские дни на Алтае могут не состояться в 2020 году

Из-за коронавируса под угрозу срыва попали два крупнейших фестиваля Алтайского края — Шукшинские дни и Рождественские чтения. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с министром культуры Еленой Безруковой.

Алиса Гребенщикова на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле.
Алиса Гребенщикова на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам министра, уже сейчас понятно, что «провести их в полном масштабе будет невозможно». Состоятся ли фестивали вообще или в ограниченном формате — будет известно в мае-июне.

Под удар также попали традиционные краевые «Дельфийские игры», которые проводят в июне — они точно состоятся только в следующем году. Отменят также «Библиотечную ночь».

«Музейную ночь» перенесут с мая на ноябрь — ее объединят с другой всероссийской акцией «Ночь искусств», которая пройдет по всей стране 3 ноября.

«Я не вижу смысла в том, чтобы проводить „Музейную ночь“ в онлайн-режиме. Вся привлекательность этой акции в том, чтобы она прошла активно, шумно, интересно. А показывать коллекции музеев мы можем и в обычном режиме, не делая из этого особого события», — пояснила министр.

Напомним, что Шукшинские дни на Алтае в 2020 году должны пройти в июле. Одним из звездных гостей фестиваля может стать сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

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