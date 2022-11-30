Новый год-2023. Астрологический прогноз для 12 символов. Кто может рассчитывать на покровительство Хозяина года

Годы Кота (Кролика) — 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, указывает proza.ru.
Восточный гороскоп на 2023 год
Не секрет, что у Крысы небольшая совместимость с Котом. Но они смогут справиться с большинством своих жизненных задач и без поддержки высших сил.
Бык с Котом также без идеальной совместимости. Кот способен довольно тонко и точно чувствовать настоящие потребности людей этого знака.
У Тигра и Кота, как ни странно, есть точки разногласия. Тигр, сильнее и выносливее, чем Кот. И многие проблемы способен разрешать и без посторонней помощи.
Кот в 2023 году сам себе Хозяин. Это его время, но идеально ровными следующие 12 месяцев для него не станут. Причина — он окажется лишенным мощного покровителя и будет оказывать покровительство другим.
Совместимость Дракона с Котом оценивается как высокая, но не идеальная. Тем не менее есть основания рассчитывать на вполне позитивный период.
У Змеи очень высокая степень совместимости с Котом, поэтому ей удастся достичь с таким Хозяином года хорошего взаимопонимания. Кот будет оказывать представителям этого знака всестороннюю поддержку.
Совместимость Лошади с Котом не особенно высока, однако есть вероятность найти общий язык у этих двоих весьма велика. И потому Лошадка может смело рассчитывать на поддержку Хозяина года.
У Козы отменная совместимость с Котом. И это может означать только одно — всестороннюю и мощную его поддержку. Козе предстоит результативный годовой цикл, полный позитива и созидательного начала.
Поиск взаимопонимания между Обезьяной и Котом не всегда предсказуем. Причем основная доля ответственности за них всегда лежит именно на Обезьяне.
Для Петухов 2023 год, судя по всему, выдастся не самым простым временем. Причина этого — не очень высокая совместимость с Котом. Но новому Хозяину года присущи великодушие, потому можно рассчитывать, что его гнев будет недолгим.
Собака и Кот отлично ладят. Собака не рискует ничем. А поддержка для нее будет мощной.
Свинья точно может рассчитывать на поддержку Кота. Такой Хозяин года хорош для нее во всех отношениях, у этих знаков высокая совместимость.
Что нас ожидает
Между тем астрологи в Поднебесной утверждают, что предстоящий год станет счастливым. А также — спокойным и гармоничным.
Год сулит всем нам добро, романтику, приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. В 2023-м не будет места конфликтам и размолвкам с дорогими сердцу людьми.
Многих ждут приятные перемены в личной жизни.
2023 год не будет таким бурным, как год Тигра, события пойдут спокойнее.
Владыки годов
Крыса, Бык, Тигр, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья, Кот (или Кролик).