Новый год-2023. Астрологический прогноз для 12 символов. Кто может рассчитывать на покровительство Хозяина года

По китайскому календарю 2023 год, будет годом Черного Водяного Кролика. Или — Кота.

Годы Кота (Кролика) — 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, указывает proza.ru.

Восточный гороскоп на 2023 год

Не секрет, что у Крысы небольшая совместимость с Котом. Но они смогут справиться с большинством своих жизненных задач и без поддержки высших сил.

Бык с Котом также без идеальной совместимости. Кот способен довольно тонко и точно чувствовать настоящие потребности людей этого знака.

У Тигра и Кота, как ни странно, есть точки разногласия. Тигр, сильнее и выносливее, чем Кот. И многие проблемы способен разрешать и без посторонней помощи.

Кот в 2023 году сам себе Хозяин. Это его время, но идеально ровными следующие 12 месяцев для него не станут. Причина — он окажется лишенным мощного покровителя и будет оказывать покровительство другим.

Совместимость Дракона с Котом оценивается как высокая, но не идеальная. Тем не менее есть основания рассчитывать на вполне позитивный период.

У Змеи очень высокая степень совместимости с Котом, поэтому ей удастся достичь с таким Хозяином года хорошего взаимопонимания. Кот будет оказывать представителям этого знака всестороннюю поддержку.

Совместимость Лошади с Котом не особенно высока, однако есть вероятность найти общий язык у этих двоих весьма велика. И потому Лошадка может смело рассчитывать на поддержку Хозяина года.

У Козы отменная совместимость с Котом. И это может означать только одно — всестороннюю и мощную его поддержку. Козе предстоит результативный годовой цикл, полный позитива и созидательного начала.

Поиск взаимопонимания между Обезьяной и Котом не всегда предсказуем. Причем основная доля ответственности за них всегда лежит именно на Обезьяне.

Для Петухов 2023 год, судя по всему, выдастся не самым простым временем. Причина этого — не очень высокая совместимость с Котом. Но новому Хозяину года присущи великодушие, потому можно рассчитывать, что его гнев будет недолгим.

Собака и Кот отлично ладят. Собака не рискует ничем. А поддержка для нее будет мощной.

Свинья точно может рассчитывать на поддержку Кота. Такой Хозяин года хорош для нее во всех отношениях, у этих знаков высокая совместимость.

Кот сфинкс. Дмитрий Кудрявцев.

Что нас ожидает

Между тем астрологи в Поднебесной утверждают, что предстоящий год станет счастливым. А также — спокойным и гармоничным.

Год сулит всем нам добро, романтику, приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. В 2023-м не будет места конфликтам и размолвкам с дорогими сердцу людьми.

Многих ждут приятные перемены в личной жизни.

2023 год не будет таким бурным, как год Тигра, события пойдут спокойнее.

Кот. Дмитрий Кудрявцев.

Владыки годов

Крыса, Бык, Тигр, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья, Кот (или Кролик).