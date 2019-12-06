Новый год-2020. Чем опасен високосный год Белой Крысы и чего избегать

29 февраля носит название Касьянов день, предки его считали одним из самых опасных, а его влияние распространялось на весь год. Во всяком случае, так были уверены предки.
Легенда
По легенде, Касьян был изначально ангелом, который знал обо всех делах и планах Бога. Но потом предал Бога и рассказал все планы демонам.
За это был наказан — 3 года его били, а на 4-й отпускали на Землю, где он совершал злые поступки. Отсюда и периодичность високосных годов.
Что не нужно делать в этот год:
- Бизнес, начатый в високосный год, приносит убытки;
- беременным нельзя стричь волосы до родов;
- не собирают грибы. Народная мудрость говорит: «Рвать в високосный год грибы — таскать на погост гробы»;
- нельзя топить котят;
- нельзя продавать или обменивать животных, птиц и вообще всю живность.
Свадьбы
В Високосный год плохой приметой считается играть свадьбу и венчаться — пара долго жить вместе не будет.
Но если все-таки свадебная церемония состоялась, нужно соблюдать некоторые правила.
- Чтобы был крепкий брак, женщины хранили ложку, которой жених ел на свадьбе;
- в туфли жениху и невесте в этот год клали монету;
- нельзя продавать фату, перчатки, другие аксессуары;
- свадебное платье в високосный год стоит выбирать длинное, ниже колен.
29 февраля
Родившиеся 29 февраля обладают магическими способностями, они призваны, по мнению предков, научить нас чему-то, показать верный путь на распутье. И к мнению таких людей пытались прислушиваться.
Но, впрочем, не стоит так бояться Високосного года. Жизнь зачастую показывает, что он ничуть не хуже обычных, а зачастую и лучше. Успейте загадать заветное желание в новогоднюю ночь, задобрите Крысу сыром и крупой.
С наступающим!