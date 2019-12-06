Новый год-2020. Чем опасен високосный год Белой Крысы и чего избегать

В 2020 году 366 дней. То есть, в календаре года Белой Металлической Крысы появится и 29 февраля. Приметы и суеверия, чего ни в коем случае нельзя делать в високосный год. Чем он опасен?

29 февраля носит название Касьянов день, предки его считали одним из самых опасных, а его влияние распространялось на весь год. Во всяком случае, так были уверены предки.

Легенда

По легенде, Касьян был изначально ангелом, который знал обо всех делах и планах Бога. Но потом предал Бога и рассказал все планы демонам.

За это был наказан — 3 года его били, а на 4-й отпускали на Землю, где он совершал злые поступки. Отсюда и периодичность високосных годов.

Что не нужно делать в этот год:

Бизнес , начатый в високосный год , приносит убытки;

начатый в високосный год приносит убытки; беременным нельзя стричь волосы до родов;

не собирают грибы. Народная мудрость говорит: «Рвать в високосный год грибы — таскать на погост гробы»;

нельзя топить котят;

нельзя продавать или обменивать животных , птиц и вообще всю живность.

Свадьбы

В Високосный год плохой приметой считается играть свадьбу и венчаться — пара долго жить вместе не будет.

Но если все-таки свадебная церемония состоялась, нужно соблюдать некоторые правила.

Чтобы был крепкий брак , женщины хранили ложку , которой жених ел на свадьбе;

женщины хранили ложку которой жених ел на свадьбе; в туфли жениху и невесте в этот год клали монету;

нельзя продавать фату , перчатки , другие аксессуары;

перчатки другие аксессуары; свадебное платье в високосный год стоит выбирать длинное , ниже колен.

29 февраля

Родившиеся 29 февраля обладают магическими способностями, они призваны, по мнению предков, научить нас чему-то, показать верный путь на распутье. И к мнению таких людей пытались прислушиваться.

Но, впрочем, не стоит так бояться Високосного года. Жизнь зачастую показывает, что он ничуть не хуже обычных, а зачастую и лучше. Успейте загадать заветное желание в новогоднюю ночь, задобрите Крысу сыром и крупой.

С наступающим!