Новый год-2020. Эксперты выяснили, сколько россияне потратят на праздничный стол

Россияне планируют потратить на новогодний стол в среднем 10 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании Nielsen.

Судя по результата опросов и интервью, 10 тысяч рублей в среднем тратят жители страны на покупку продуктов на Новый год.

В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса. 85% из них планируют самостоятельно заняться приготовлением новогоднего ужина.

Самые популярные продукты на Новый год

Эксперты пришли к выводу, что самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине россиян — это фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%).

Блюда к новогоднему столу СС0.

Лидером продаж среди напитков стали шампанское и игристые вина. Только за декабрь продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении.

Вино для новогоднего стола планируют купить 59% респондентов, водку — 40%.

Среди безалкогольных напитков самыми популярными являются фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минералка (44%).