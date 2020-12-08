Новый год к нам мчится. Главную елку Алтайского края начали монтировать в центре Барнаула

Помимо главного новогоднего символа на площади Сахарова запланировано строительство детских ледяных горок, двух ледовых аттракционов, 14 ледовых барельефов, скульптуры Быка, Деда Мороза и Снегурочки.
По словам заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Ивана Гармата, концепция дизайна барельефов и малых архитектурных форм будет определена в конечном варианте в самое ближайшее время.
«На сегодняшний день на площади уже приступили к сборке каркаса елки, начали возводить первые ярусы», — сказал чиновник. Завершить работы по монтажу конструкции планируется завершить до 25 декабря.
Также новогодние городки будут построены еще на пяти площадках:
- Октябрьский район — площадь перед зданием по улице Германа Титова, 9;
- Ленинский район — площадь Мира;
- Центральный район — улица Мало-Тобольская и площадь у ДК поселка Южный;
- Индустриальный район — парк «Лесная сказка».