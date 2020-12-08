Новый год к нам мчится. Главную елку Алтайского края начали монтировать в центре Барнаула

Работы по монтажу главной новогодней елки Алтайского края стартовали на площади Сахарова в центре Барнаула, сообщили 7 декабря в мэрии.

Помимо главного новогоднего символа на площади Сахарова запланировано строительство детских ледяных горок, двух ледовых аттракционов, 14 ледовых барельефов, скульптуры Быка, Деда Мороза и Снегурочки.

По словам заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Ивана Гармата, концепция дизайна барельефов и малых архитектурных форм будет определена в конечном варианте в самое ближайшее время.

«На сегодняшний день на площади уже приступили к сборке каркаса елки, начали возводить первые ярусы», — сказал чиновник. Завершить работы по монтажу конструкции планируется завершить до 25 декабря.

Также новогодние городки будут построены еще на пяти площадках: