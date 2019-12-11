Новый год-2020. Какие подарки нельзя дарить в Год Крысы

Белая Металлическая Крыса 2020
Согласно восточному календарю, Крыса —не жадное, но и не расточительное животное. Она непритязательна и скромна, ценит практичность и функциональность, пишет noviugod.ru. Кроме того, Крыса чувствительна, для нее важны любовь, семейные узы.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0
Что нельзя дарить в Год Крысы 2020
- Безделушки, которые захламляют пространство и не приносят пользы.
- Игрушки, сувениры и украшения с изображениями котов и змей, так как это одни из главных врагов символа года, сообщает riafan.ru.
- Живых крыс.
- Алкоголь и табак. Крыса — ЗОЖник, она не одобряет вредные для здоровья привычки и занятия.
- Туалетные принадлежности.
- Роскошные вещи и сковывающую движения одежду.