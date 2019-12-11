Новый год-2020. Какие подарки нельзя дарить в Год Крысы

При выборе подарка на Новый год можно учитывать не только увлечения человека, но также его веру в восточный гороскоп. Новый год 2020 — год Белой Крысы, и у этого животного есть свои вкусы и предпочтения. Что нельзя дарить в Год Крысы 2020 — в материале altapress.ru.