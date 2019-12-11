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Жизнь

Новый год-2020. Какие подарки нельзя дарить в Год Крысы

При выборе подарка на Новый год можно учитывать не только увлечения человека, но также его веру в восточный гороскоп. Новый год 2020 — год Белой Крысы, и у этого животного есть свои вкусы и предпочтения. Что нельзя дарить в Год Крысы 2020 — в материале altapress.ru.

Коты и ёлки.
Коты и ёлки.
8ly.ru.

Белая Металлическая Крыса 2020

Согласно восточному календарю, Крыса —не жадное, но и не расточительное животное. Она непритязательна и скромна, ценит практичность и функциональность, пишет noviugod.ru. Кроме того, Крыса чувствительна, для нее важны любовь, семейные узы.

Елка. Новый год и Рождество.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0

Что нельзя дарить в Год Крысы 2020

  • Безделушки, которые захламляют пространство и не приносят пользы.
  • Игрушки, сувениры и украшения с изображениями котов и змей, так как это одни из главных врагов символа года, сообщает riafan.ru.
  • Живых крыс.
  • Алкоголь и табак. Крыса — ЗОЖник, она не одобряет вредные для здоровья привычки и занятия.
  • Туалетные принадлежности.
  • Роскошные вещи и сковывающую движения одежду.
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