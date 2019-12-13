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Жизнь

Новый год-2020. Какие подарки запрещены по народным приметам

Выбирая подарок на Новый Год, важно учитывать не только правила этикета и предпочтения человека, но и его отношение к народным приметам. Скажем, пожилые люди могут серьезно расстроиться, если им подарят свечи, часы или тапочки. Что нельзя дарить на Новый год по народным приметам — в материале altapress.ru.

Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
СС0

Что нельзя дарить на Новый год 2020

Существует много примет, которые запрещают дарить те или иные подарки. Если друг или близкий человек верит в приметы, от таких сюрпризов стоит воздержаться, чтобы не расстроить или даже не испугать одариваемого.

Согласно приметам, на Новый год 2020 нельзя дарить острые предметы (вилки, ножницы, ножи). Подаренные зажигалка или портсигар «пророчат» разлуку, Также вместо радости могут вызвать слезы часы: они ассоциируются с расставанием и окончанием счастливой жизни.

По приметам, подаренный бритвенный станок может уничтожить удачу и успех, а носовой платок — спровоцировать слезы.

Также нельзя дарить перчатки, шарфы и ремни, зеркала, цепочки и жемчуг.

Запрещено дарить пустой кошелек без денег. В него обязательно нужно положить хотя бы копейку.

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