Новый год-2020. Кого ждет удача и финансовое благополучие в год Белой Крысы

Кому покровительствует символ года Белая Крыса
Белая Крыса, символ 2020 года, благосклонна к людям, занимающимся физическим трудом, пишет ptoday.ru. Кроме того, Крыса покровительствует честным, стремящимся к справедливости людям.
По прогнозам астрологов, 2020 год будет благополучным в финансовом плане.
Год Белой Крысы считается подходящим временем для заключения брака и рождения детей. Белый цвет символизирует чистоту и искренность, пишет «Комсомольская правда».
Согласно восточному гороскопу, сложности могут наступить в начале года. Нужно «расположить» к себе Белую Металлическую Крысу. Она покровительствует решительным, твердым, добрым к окружающим.
Год Белой Крысы и знаки Зодиака
Металл в восточной культуре ассоциируется со стихией воздуха. Поэтому некоторое преимущество, по прогнозам астрологов, в 2020 году получат Весы, Близнецы и Водолеи.