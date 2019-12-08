Новый год-2020. Кого ждет удача и финансовое благополучие в год Белой Крысы

2020 год — год Белой Металлической Крысы. Яркие черты этого знака — упорство, стойкость, решительность, готовность бороться за справедливость. Поэтому обманщикам удача благоволить не будет. А вот о том, кто может рассчитывать на поддержку символа года — в материале altapress.ru.

Кому покровительствует символ года Белая Крыса

Белая Крыса, символ 2020 года, благосклонна к людям, занимающимся физическим трудом, пишет ptoday.ru. Кроме того, Крыса покровительствует честным, стремящимся к справедливости людям.

По прогнозам астрологов, 2020 год будет благополучным в финансовом плане.

Год Белой Крысы считается подходящим временем для заключения брака и рождения детей. Белый цвет символизирует чистоту и искренность, пишет «Комсомольская правда».

Новый год. Елка. СС0

Согласно восточному гороскопу, сложности могут наступить в начале года. Нужно «расположить» к себе Белую Металлическую Крысу. Она покровительствует решительным, твердым, добрым к окружающим.

Год Белой Крысы и знаки Зодиака

Металл в восточной культуре ассоциируется со стихией воздуха. Поэтому некоторое преимущество, по прогнозам астрологов, в 2020 году получат Весы, Близнецы и Водолеи.