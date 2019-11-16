Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Новый год-2020. Не забыть открыть форточку: приметы, заговоры в новогоднюю ночь

Год Белой Металлической Крысы нужно встретить достойно, и тогда весь 2020-й будет благосклонен и исполнит ваши желания.

Бенгальские огни. Новый год.
Бенгальские огни. Новый год.
СС0

Чтобы новогодние пожелания сбылись, необходимо:

  • под бой курантов нужно загадывать не одно, а множество пожеланий, однако на первом месте должно стоять здоровье близких и родных людей;
  • «Стол накрыт, всего полно, пусть так будет целый год» — этот заговор нужно произнести, постукивая по праздничному столу ложкой;
  • нужно запастись новой монеткой, сжимать ее крепко в руке под бой курантов, а после носить в кошельке — тогда год будет прибыльным;
  • для благополучия и процветания дарят свечи, для богатства — предметы серебряного цвета, для счастья и здоровья — мед;
  • после боя курантов нужно на минуту приоткрыть дверь или форточку, чтобы запустить в помещение наступивший Новый год, который именно в этот момент сопровождают удача и счастье.

Человек, проспавший праздник, будет в Новом году любимчиком судьбы. Такая странная примета. Но ведь сбывается!

Да, немаловажно — следует избегать в наряде любые кошачьи принты, леопардовую раскраску и прочие намеки на семейство кошачьих.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость