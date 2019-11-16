Новый год-2020. Не забыть открыть форточку: приметы, заговоры в новогоднюю ночь

Чтобы новогодние пожелания сбылись, необходимо:
- под бой курантов нужно загадывать не одно, а множество пожеланий, однако на первом месте должно стоять здоровье близких и родных людей;
- «Стол накрыт, всего полно, пусть так будет целый год» — этот заговор нужно произнести, постукивая по праздничному столу ложкой;
- нужно запастись новой монеткой, сжимать ее крепко в руке под бой курантов, а после носить в кошельке — тогда год будет прибыльным;
- для благополучия и процветания дарят свечи, для богатства — предметы серебряного цвета, для счастья и здоровья — мед;
- после боя курантов нужно на минуту приоткрыть дверь или форточку, чтобы запустить в помещение наступивший Новый год, который именно в этот момент сопровождают удача и счастье.
Человек, проспавший праздник, будет в Новом году любимчиком судьбы. Такая странная примета. Но ведь сбывается!
Да, немаловажно — следует избегать в наряде любые кошачьи принты, леопардовую раскраску и прочие намеки на семейство кошачьих.