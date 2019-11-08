Новый год-2020. Ножки праздничного стола затянуть веревкой: приметы в канун года Белой Крысы

Еще немного и вся страна станет провожать 2019 год — под шампанское, теплые воспоминания и с непременной надеждой, что старом году останется ненужный «груз», а новый — Год Белой Металлической Крысы — принесет радость и удачу. Немаловажно знать приметы уходящего года, чтобы в «полуночное перепутье годов» стремительно вбежать в портал надежды.