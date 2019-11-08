Новый год-2020. Ножки праздничного стола затянуть веревкой: приметы в канун года Белой Крысы

Любой человек мечтает хоть немного заглянуть в будущее. Чтобы узнать, что уготовил предстоящий 2020 год, можно узнать по знакам и приметам, пишет kleo.ru.
- накануне праздника нельзя давать деньги в долг, иначе Новый год будет скудным на финансы и приобретения;
- уборку перед праздником нужно сделать до захода солнца, а по наступлению темноты запрещено выкидывать мусор, вещи — чтобы не потерять новогоднее счастье;
- в карман платья или брюк нужно положить крупную купюру — к прибыли в новом году;
- в новогоднюю ночь запускайте фейерверки и салюты — и тогда злые духи не подступятся;
- чтобы наладить мир и гармонию в семейных взаимоотношениях, у стола каждую ножку нужно перевязать веревкой.
Обязательное условие — в новогоднем наряде обязательно должна быть хотя бы одна новая вещь, чтобы последующий год был щедр на полезные приобретения.