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Жизнь

Новый год-2020. Ножки праздничного стола затянуть веревкой: приметы в канун года Белой Крысы

Еще немного и вся страна станет провожать 2019 год — под шампанское, теплые воспоминания и с непременной надеждой, что старом году останется ненужный «груз», а новый — Год Белой Металлической Крысы — принесет радость и удачу. Немаловажно знать приметы уходящего года, чтобы в «полуночное перепутье годов» стремительно вбежать в портал надежды.

Елочные игрушки.
Елочные игрушки.
Олег Богданов

Любой человек мечтает хоть немного заглянуть в будущее. Чтобы узнать, что уготовил предстоящий 2020 год, можно узнать по знакам и приметам, пишет kleo.ru.

  • накануне праздника нельзя давать деньги в долг, иначе Новый год будет скудным на финансы и приобретения;
  • уборку перед праздником нужно сделать до захода солнца, а по наступлению темноты запрещено выкидывать мусор, вещи — чтобы не потерять новогоднее счастье;
  • в карман платья или брюк нужно положить крупную купюру — к прибыли в новом году;
  • в новогоднюю ночь запускайте фейерверки и салюты — и тогда злые духи не подступятся;
  • чтобы наладить мир и гармонию в семейных взаимоотношениях, у стола каждую ножку нужно перевязать веревкой.

Обязательное условие — в новогоднем наряде обязательно должна быть хотя бы одна новая вещь, чтобы последующий год был щедр на полезные приобретения.

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