Новый год-2020. Подуть в горлышко бутылки из-под шампанского: традиции в оформлении новогоднего стола

2020-й — Год Белой Металлической Крысы (некоторые добавляют «50 оттенков серого» в цвет шкурки символа наступающего года. Обязательно нужно соблюдать традиции по оформлению праздничного стола, пишет kleo.ru .

Ведь не секрет, что правильное оформление стола и подбор блюд притянут в дом удачу, достаток, счастье и благодать.

Нужно соблюдать следующие традиции:

на новогодний стол обязательно постелите скатерть из натуральных тканей в ярком оформлении , это рвение хозяйки непременно оценит Крыса-металл;

это рвение хозяйки непременно оценит Крыса-металл; в центре стола должна находиться тарелочка с зернами и монетами , туда же можно поместить сыр — для привлечения внимания хозяйки Нового года;

туда же можно поместить сыр — для привлечения внимания хозяйки Нового года; на столе должна находиться булка , пирог или хлеб;

пирог или хлеб; не забудьте поставить хрустальную солонку с солью — как оберег от темных сил и духов , символ достатка в жилище;

символ достатка в жилище; стол должен быть щедрым на угощения — тогда весь 2020-й будет сытным и прибыльным;

на ком закончится бутылка шампанского в полночь , тот загадывает желание , дует в ее горлышко и отправляет в дальний угол ( до тех пор , пока оно не сбудется);

тот загадывает желание дует в ее горлышко и отправляет в дальний угол до тех пор пока оно не сбудется); на столе должны быть спиртные напитки без «помесей» и никаких замысловатых коктейлей , которые не придутся по нраву Крысе.

Новогодняя ночь — мистическое время. И нужно постараться совладать с мистикой с помощью нехитрых примет и традиций. И тогда исполнятся все заветные желания. Во всяком случае, в это очень хочется верить.