Новый год-2020. Подуть в горлышко бутылки из-под шампанского: традиции в оформлении новогоднего стола

Ведь не секрет, что правильное оформление стола и подбор блюд притянут в дом удачу, достаток, счастье и благодать.
Нужно соблюдать следующие традиции:
- на новогодний стол обязательно постелите скатерть из натуральных тканей в ярком оформлении, это рвение хозяйки непременно оценит Крыса-металл;
- в центре стола должна находиться тарелочка с зернами и монетами, туда же можно поместить сыр — для привлечения внимания хозяйки Нового года;
- на столе должна находиться булка, пирог или хлеб;
- не забудьте поставить хрустальную солонку с солью — как оберег от темных сил и духов, символ достатка в жилище;
- стол должен быть щедрым на угощения — тогда весь 2020-й будет сытным и прибыльным;
- на ком закончится бутылка шампанского в полночь, тот загадывает желание, дует в ее горлышко и отправляет в дальний угол (до тех пор, пока оно не сбудется);
- на столе должны быть спиртные напитки без «помесей» и никаких замысловатых коктейлей, которые не придутся по нраву Крысе.
Новогодняя ночь — мистическое время. И нужно постараться совладать с мистикой с помощью нехитрых примет и традиций. И тогда исполнятся все заветные желания. Во всяком случае, в это очень хочется верить.