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Жизнь

Новый год-2020. Подуть в горлышко бутылки из-под шампанского: традиции в оформлении новогоднего стола

2020-й — Год Белой Металлической Крысы (некоторые добавляют «50 оттенков серого» в цвет шкурки символа наступающего года. Обязательно нужно соблюдать традиции по оформлению праздничного стола, пишет kleo.ru.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

Ведь не секрет, что правильное оформление стола и подбор блюд притянут в дом удачу, достаток, счастье и благодать.

Нужно соблюдать следующие традиции:

  • на новогодний стол обязательно постелите скатерть из натуральных тканей в ярком оформлении, это рвение хозяйки непременно оценит Крыса-металл;
  • в центре стола должна находиться тарелочка с зернами и монетами, туда же можно поместить сыр — для привлечения внимания хозяйки Нового года;
  • на столе должна находиться булка, пирог или хлеб;
  • не забудьте поставить хрустальную солонку с солью — как оберег от темных сил и духов, символ достатка в жилище;
  • стол должен быть щедрым на угощения — тогда весь 2020-й будет сытным и прибыльным;
  • на ком закончится бутылка шампанского в полночь, тот загадывает желание, дует в ее горлышко и отправляет в дальний угол (до тех пор, пока оно не сбудется);
  • на столе должны быть спиртные напитки без «помесей» и никаких замысловатых коктейлей, которые не придутся по нраву Крысе.

Новогодняя ночь — мистическое время. И нужно постараться совладать с мистикой с помощью нехитрых примет и традиций. И тогда исполнятся все заветные желания. Во всяком случае, в это очень хочется верить.

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