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Жизнь

Новый год-2020. Россияне поделились секретом, сколько денег потратят на подарки

Россияне готовы потратить на новогодние подарки около 10 тыс. рублей. Причем делать презенты они будут и себе любимым. Об этом рассказывает аналитическое агентство Nielsen.

Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0

Проведенный агентством опрос показал, что в этом году наши сограждане готовы делать подарки родным и близким, друзьям и коллегам по работе. Около 70% опрошенных признались, что потратят на покупки к 31 декабря примерно 10 тыс. рублей.

Также стали известны подарочные предпочтения наших сограждан. Родным и любимым, самим себе в том числе, россияне будут дарить одежду и обувь, а также электронику и технику, товары для красоты, детские товары и книги.

В Nielsen отмечают, что коллегам по работе и друзьям чаще всего жители России дарят на новогодние праздники шоколад, одежду, игрушки и товары для дома.

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