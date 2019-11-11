Новый год-2020. Тотем Белой Металлической Крысы: где и как веселиться в праздник

«Стая» близких
Крысы живут довольно большими стаями и людям лучше всего провести эту ночь в окружении родных и близких.
Не обязательно веселиться только с самыми близкими. Но в идеале будет здорово, если вместе соберется все многочисленное семейство.
Конечно, новогодний праздник любит и друзей. Ведь не секрет, что именно с ними случаются запоминающиеся приключения. И веселья — не занимать.
Где отмечать
Можно остаться в своей «норке». Но если вы легки на подъем, лучше всего внезапно «рвануть» в гости.
Будет замечательно и путешествие в другой город.
Уют и прогулки
Нужно только постараться, чтобы атмосфера праздника была достаточно уютной. Металлическая Крыса благосклонно относится к прогулкам по свежему воздуху. Поэтому сразу после полуночи — предварительно под шампанское загадав желание — можно выйти всем вместе на улицу.
А там уж — по велению души. Можно посетить нарядную елку на городской площади, покататься с горок, полюбоваться ледяными фигурами. Влиться в праздничную атмосферу праздника помогут фейерверки и салюты в ночном небе.
Украшение
При украшении новогодней ёлки нужно использовать основные цвета, угодные Серой Металлической Крысе — белый и серый. Серебристая или золотистая мишура может быть везде: не ёлке, на стульях, на люстрах, бокалах и пр.
Блестящие снежинки и звездочки сделают атмосферу праздничной и зимней.