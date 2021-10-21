+391. Новый ковидный «рекорд» установлен в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 21 октября, зарегистрировали 391 новый случай заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб. Это самое большое число выявленных за сутки случаев заражения в регионе.

В крае за сутки выявили 391 случай заболевания, а сам показатель подошел к +400, причем планку +300 перешагнули лишь 10 октября — с этого дня идет ежедневный прирост. Напомним, ранее в регионе год держался антирекорд +246, который превзошли 11 июля (+247), а после в течение месяца каждый день фиксировали около 280 заболеваний. С середины августа и до середины сентября наблюдался спад до +240 — этот показатель держался две недели. Новый рост начался в последние пару дней сентября.

Всего в крае инфицированных — 84 244 (в том числе 6 356 детей). Выздоровели — 60 823 пациента, из них за прошедшие сутки — 131.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 730 человек.

«Кроме этого, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

«Развернуты 4509 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ — 357. Резервных коек — 386», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 798, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 294.

За весь период наблюдений скончались 5 999 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (22 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 674 человека (по иным причинам — 1 325).

По данным оперштаба на 21 октября: прививается 735 126 человек (получили первую вакцину — 44 040, полностью вакцинированы — 681 046), повторно вакцинировались — 10 040.

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