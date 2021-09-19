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Жизнь

Новый пистолет-пулемет для перестрелок в городе разработало предприятие «Роскосмоса»

«Златоустовский машиностроительный завод», входящий в госкорпорацию «Роскосмос», разработал новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA», сообщает РИА «Новости».

Спецназ.
Спецназ.
22.fsin.su

Оружие, госиспытания которого начнут в 2022 году, предназначено для правоохранительных органов и спецназа.

«"КЕДР-PARA» ПП-2011.000 <…> разработан под патрон калибра 9×19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 «Кедр», стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах", — пояснил представитель «Златмаша».

Пистолет-пулемет, предназначенный для ведения ближнего боя в городе, при небольших размерах имеет большую огневую мощь.

Скорострельность — 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули — 430 метров в секунду, дульная энергия — 638 Джоулей, ресурс — 10 000 выстрелов.

Прицельная дальность стрельбы — до 100 метров, кучность на этой дистанции — 150 миллиметров.

«Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами», — подчеркнули на предприятии.

Ранее в Барнауле изобрели новые патроны для стволов «Ланкастер».

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