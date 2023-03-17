Новый пригородный поезд оказался востребован в Алтайском крае

С 12 декабря 2022 по 12 марта 2023 года до Славгорода проехали более 9,5 тыс. пассажиров. По обратному маршруту до краевой столицы добрались 8 тыс. человек.
Состав нового скорого поезда сформирован из современных пассажирских вагонов.
Внутри — мягкие эргономичные кресла, откидывающиеся индивидуальные столики и подставки для ног. В каждом кресле — разъемы для наушников.
Также в вагонах действует система климат-контроля, обеззараживания воздуха и работают розетки.
Перед поездкой пассажиры могут также воспользоваться услугой «Горячие обеды». Она доступна при проезде в 1 классе и стоит от 180 руб.
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