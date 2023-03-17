17 марта
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Жизнь

Новый пригородный поезд оказался востребован в Алтайском крае

Более 17,5 тыс. пассажиров воспользовались новым скорым пригородным поездом сообщением Барнаул — Славгород с начала запуска, сообщает минтранса Алтайского края.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

С 12 декабря 2022 по 12 марта 2023 года до Славгорода проехали более 9,5 тыс. пассажиров. По обратному маршруту до краевой столицы добрались 8 тыс. человек.

Состав нового скорого поезда сформирован из современных пассажирских вагонов.

Внутри — мягкие эргономичные кресла, откидывающиеся индивидуальные столики и подставки для ног. В каждом кресле — разъемы для наушников.

Также в вагонах действует система климат-контроля, обеззараживания воздуха и работают розетки.

Перед поездкой пассажиры могут также воспользоваться услугой «Горячие обеды». Она доступна при проезде в 1 классе и стоит от 180 руб.

Ранее altapress.ru разбирался, есть ли достоинства у нового электропоезда «Барнаул — Черепаново».

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