Снова с пересадкой
Новый состав приехал из подмосковной деревни Демехи, единственного места в России, где изготавливают электропоезда. Его пригнали в Алтайский край в «холодном состоянии» — привезли с локомотивом.
Впервые эта модель поездов вышла в эксплуатацию в 2016 году в Казахстане. Страны Таможенного союза заказали ее, чтобы соответствовать новым стандартам и условиям безопасности. В 2018 году уже обновленный состав ЭП3Д прошел испытания и его запустили в серийное производство для РЖД.
«На Западно-Сибирской дороге такие поезда есть в Омском, Новосибирском и Кузбасском отделениях. У нас поезда особенные, переменного тока, а не постоянного, как в тех регионах. Мы не можем эксплуатировать их поезда у нас, а наши там», — рассказал начальник моторвагонного депо Алтайская Григорий Копылец.
Кстати, по этой же причине алтайским пассажирам приходится делать пересадки. Проблему могла бы решить «Ласточка», которая работает и на переменном, и на постоянном токе. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время: компания, изготавливающая такие составы, ушла из России.
441 млн рублей — стоимость электропоезда. РЖД купили его по инвестиционной программе.
Крэш-система и камеры на крыше
Состав включает в себя шесть вагонов, рассчитанных на 640 посадочных мест.
В салонах — сидения новой конструкции, которые, как говорят представители компании РЖД, наиболее приближены к форме тела человека. И самое главное — под сидением есть USB-разъемы, с помощью которых можно подзарядить электронные устройства. Увеличена вместимость багажных полок.
В ЭП3Д воплощена «Крэш-система» безопасности головного вагона. Она поможет смягчить удар при столкновении. Для этого впереди установлены буфера, которые поглощают удар.
Обтекаемая форма вагонов вызывает меньше воздушного сопротивления, что позволяет экономить электроэнергию — до 20% (если учитывать работу современного оборудования).
Во внешней конструкции нет поручней и подножек — это усложняет жизнь зацеперов, которые стремятся забраться между вагонами или подняться на крышу. Если последнее все же произойдет, любители острых ощущений смогут передать привет машинисту в камеру, установленную наверху.
Также камеры снимают все, что происходит в салонах, тамбурах и перед поездом на путях — для разрешения спорных ситуаций. Например, с ее помощью можно установить, что происходит там, где нажимают на стоп-кран. Записи хранятся месяц.
Электропоезд оснащен климатическим контролем. Что неудивительно: система кондиционирования есть и в другой модификации — ЭД9Э. Такие поезда курсируют в Алтайском крае с 2015 года.
Зато здесь есть система обеззараживания воздуха. И окна на всякий случай тоже открываются.
«Немецкие „Ласточки“ запускали с глухим остеклением. Встанет поезд на перегоне — повреждение на линии электропередач. Люди начинали закипать в вагоне. Поэтому в наших поездах не уходят от открывающихся окон», — рассказал начальник Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава Сергей Спиридонов.
По данным пригородной компании, заполняемость вагонов по маршруту «Барнаул — Черепаново» в будние дни составляет 80%, в выходные — 100%.
Особенный комфорт
Как никогда доступной поездка на электропоезде стала для маломобильных пассажиров. Хвостовые вагоны оснастили четырьмя подъемниками для посадки в кресле-коляске.
Хоть на двери вагона и есть кнопка, которая уведомляет машиниста о том, что нужен подъемник, компания просит особенных пассажиров предупреждать о поездке заранее.
«У нас есть информационная система: маломобильный человек делает заявку по телефону горячей линии „Алтай-пригорода“, компания уведомляет машиниста. А на остановке бригада уже готова человека принять», — объяснил механизм Сергей Спиридонов.
Таким же образом, например, могут поступить и мамы, которым нужна помощь, чтобы занести в поезд тяжелую детскую коляску.
Кроме того, вагоне есть места для крепления инвалидных кресел, также для их обладателей оборудовали санузлы.
Позаботились и о пожилых пассажирах: появились дополнительные выдвижные ножки, которые открываются на остановках вместе с дверьми. Теперь не нужно высоко поднимать ноги, чтобы забраться в вагон.
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Срок службы электропоезда — 40 лет.