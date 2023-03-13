Уже четвертый день по маршруту «Барнаул — Черепаново» курсирует новый ЭП3Д (электропоезд пригородный 3-й тип Демиховский). Чем он удобен пассажирам, чего не смогут избежать зацеперы и почему все еще нельзя избавиться от пересадки, узнал altapress.ru.

Снова с пересадкой

Новый состав приехал из подмосковной деревни Демехи, единственного места в России, где изготавливают электропоезда. Его пригнали в Алтайский край в «холодном состоянии» — привезли с локомотивом.

Впервые эта модель поездов вышла в эксплуатацию в 2016 году в Казахстане. Страны Таможенного союза заказали ее, чтобы соответствовать новым стандартам и условиям безопасности. В 2018 году уже обновленный состав ЭП3Д прошел испытания и его запустили в серийное производство для РЖД.

«На Западно-Сибирской дороге такие поезда есть в Омском, Новосибирском и Кузбасском отделениях. У нас поезда особенные, переменного тока, а не постоянного, как в тех регионах. Мы не можем эксплуатировать их поезда у нас, а наши там», — рассказал начальник моторвагонного депо Алтайская Григорий Копылец.

Кстати, по этой же причине алтайским пассажирам приходится делать пересадки. Проблему могла бы решить «Ласточка», которая работает и на переменном, и на постоянном токе. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время: компания, изготавливающая такие составы, ушла из России.

441 млн рублей — стоимость электропоезда. РЖД купили его по инвестиционной программе.

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул. Дмитрий Лямзин.

Крэш-система и камеры на крыше

Состав включает в себя шесть вагонов, рассчитанных на 640 посадочных мест.

В салонах — сидения новой конструкции, которые, как говорят представители компании РЖД, наиболее приближены к форме тела человека. И самое главное — под сидением есть USB-разъемы, с помощью которых можно подзарядить электронные устройства. Увеличена вместимость багажных полок.

В ЭП3Д воплощена «Крэш-система» безопасности головного вагона. Она поможет смягчить удар при столкновении. Для этого впереди установлены буфера, которые поглощают удар.

Обтекаемая форма вагонов вызывает меньше воздушного сопротивления, что позволяет экономить электроэнергию — до 20% (если учитывать работу современного оборудования).

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул. Дмитрий Лямзин.

Во внешней конструкции нет поручней и подножек — это усложняет жизнь зацеперов, которые стремятся забраться между вагонами или подняться на крышу. Если последнее все же произойдет, любители острых ощущений смогут передать привет машинисту в камеру, установленную наверху.

Также камеры снимают все, что происходит в салонах, тамбурах и перед поездом на путях — для разрешения спорных ситуаций. Например, с ее помощью можно установить, что происходит там, где нажимают на стоп-кран. Записи хранятся месяц.

Электропоезд оснащен климатическим контролем. Что неудивительно: система кондиционирования есть и в другой модификации — ЭД9Э. Такие поезда курсируют в Алтайском крае с 2015 года.

Зато здесь есть система обеззараживания воздуха. И окна на всякий случай тоже открываются.

«Немецкие „Ласточки“ запускали с глухим остеклением. Встанет поезд на перегоне — повреждение на линии электропередач. Люди начинали закипать в вагоне. Поэтому в наших поездах не уходят от открывающихся окон», — рассказал начальник Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава Сергей Спиридонов.

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул. Дмитрий Лямзин.

По данным пригородной компании, заполняемость вагонов по маршруту «Барнаул — Черепаново» в будние дни составляет 80%, в выходные — 100%.

Особенный комфорт

Как никогда доступной поездка на электропоезде стала для маломобильных пассажиров. Хвостовые вагоны оснастили четырьмя подъемниками для посадки в кресле-коляске.

Хоть на двери вагона и есть кнопка, которая уведомляет машиниста о том, что нужен подъемник, компания просит особенных пассажиров предупреждать о поездке заранее.

«У нас есть информационная система: маломобильный человек делает заявку по телефону горячей линии „Алтай-пригорода“, компания уведомляет машиниста. А на остановке бригада уже готова человека принять», — объяснил механизм Сергей Спиридонов.

Таким же образом, например, могут поступить и мамы, которым нужна помощь, чтобы занести в поезд тяжелую детскую коляску.

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул. Дмитрий Лямзин.

Кроме того, вагоне есть места для крепления инвалидных кресел, также для их обладателей оборудовали санузлы.

Позаботились и о пожилых пассажирах: появились дополнительные выдвижные ножки, которые открываются на остановках вместе с дверьми. Теперь не нужно высоко поднимать ноги, чтобы забраться в вагон.

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