13 марта
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Жизнь

Снова не «Ласточка». Есть ли достоинства у нового электропоезда «Барнаул — Черепаново»

Уже четвертый день по маршруту «Барнаул — Черепаново» курсирует новый ЭП3Д (электропоезд пригородный 3-й тип Демиховский). Чем он удобен пассажирам, чего не смогут избежать зацеперы и почему все еще нельзя избавиться от пересадки, узнал altapress.ru.

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Дмитрий Лямзин.

Снова с пересадкой

Новый состав приехал из подмосковной деревни Демехи, единственного места в России, где изготавливают электропоезда. Его пригнали в Алтайский край в «холодном состоянии» — привезли с локомотивом.

Впервые эта модель поездов вышла в эксплуатацию в 2016 году в Казахстане. Страны Таможенного союза заказали ее, чтобы соответствовать новым стандартам и условиям безопасности. В 2018 году уже обновленный состав ЭП3Д прошел испытания и его запустили в серийное производство для РЖД.

«На Западно-Сибирской дороге такие поезда есть в Омском, Новосибирском и Кузбасском отделениях. У нас поезда особенные, переменного тока, а не постоянного, как в тех регионах. Мы не можем эксплуатировать их поезда у нас, а наши там», — рассказал начальник моторвагонного депо Алтайская Григорий Копылец.

Кстати, по этой же причине алтайским пассажирам приходится делать пересадки. Проблему могла бы решить «Ласточка», которая работает и на переменном, и на постоянном токе. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время: компания, изготавливающая такие составы, ушла из России.

441 млн рублей — стоимость электропоезда. РЖД купили его по инвестиционной программе.

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Дмитрий Лямзин.

Крэш-система и камеры на крыше

Состав включает в себя шесть вагонов, рассчитанных на 640 посадочных мест.

В салонах — сидения новой конструкции, которые, как говорят представители компании РЖД, наиболее приближены к форме тела человека. И самое главное — под сидением есть USB-разъемы, с помощью которых можно подзарядить электронные устройства. Увеличена вместимость багажных полок.

В ЭП3Д воплощена «Крэш-система» безопасности головного вагона. Она поможет смягчить удар при столкновении. Для этого впереди установлены буфера, которые поглощают удар.

Обтекаемая форма вагонов вызывает меньше воздушного сопротивления, что позволяет экономить электроэнергию — до 20% (если учитывать работу современного оборудования).

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Дмитрий Лямзин.

Во внешней конструкции нет поручней и подножек — это усложняет жизнь зацеперов, которые стремятся забраться между вагонами или подняться на крышу. Если последнее все же произойдет, любители острых ощущений смогут передать привет машинисту в камеру, установленную наверху.

Также камеры снимают все, что происходит в салонах, тамбурах и перед поездом на путях — для разрешения спорных ситуаций. Например, с ее помощью можно установить, что происходит там, где нажимают на стоп-кран. Записи хранятся месяц.

Электропоезд оснащен климатическим контролем. Что неудивительно: система кондиционирования есть и в другой модификации — ЭД9Э. Такие поезда курсируют в Алтайском крае с 2015 года.

Зато здесь есть система обеззараживания воздуха. И окна на всякий случай тоже открываются.

«Немецкие „Ласточки“ запускали с глухим остеклением. Встанет поезд на перегоне — повреждение на линии электропередач. Люди начинали закипать в вагоне. Поэтому в наших поездах не уходят от открывающихся окон», — рассказал начальник Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава Сергей Спиридонов.

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Дмитрий Лямзин.

По данным пригородной компании, заполняемость вагонов по маршруту «Барнаул — Черепаново» в будние дни составляет 80%, в выходные — 100%.

Особенный комфорт

Как никогда доступной поездка на электропоезде стала для маломобильных пассажиров. Хвостовые вагоны оснастили четырьмя подъемниками для посадки в кресле-коляске.

Хоть на двери вагона и есть кнопка, которая уведомляет машиниста о том, что нужен подъемник, компания просит особенных пассажиров предупреждать о поездке заранее.

«У нас есть информационная система: маломобильный человек делает заявку по телефону горячей линии „Алтай-пригорода“, компания уведомляет машиниста. А на остановке бригада уже готова человека принять», — объяснил механизм Сергей Спиридонов.

Таким же образом, например, могут поступить и мамы, которым нужна помощь, чтобы занести в поезд тяжелую детскую коляску.

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Дмитрий Лямзин.

Кроме того, вагоне есть места для крепления инвалидных кресел, также для их обладателей оборудовали санузлы.

Позаботились и о пожилых пассажирах: появились дополнительные выдвижные ножки, которые открываются на остановках вместе с дверьми. Теперь не нужно высоко поднимать ноги, чтобы забраться в вагон.

О том, чем новый поезд понравится велосипедистам, мы рассказали здесь.

Срок службы электропоезда — 40 лет.

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