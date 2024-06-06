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Жизнь

Новый путепровод или поезд в Горно-Алтайск? Что изменится в железнодорожных перевозках в крае

Что будет с ценами на проезд, ждать ли реконструкции вокзала в Барнауле и поезда в Горно-Алтайск, а также когда запустится беспересадочная «Ласточка» в Новосибирск, рассказал на пресс-конференции министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
пресс-служба РЖД.

Добавят составы

По планам, в 2024 году «Алтай-Пригород» получит два новых электропоезда и восемь вагонов для составов на тепловой тяге.

Всего сейчас действуют 14 электропоездов и 71 вагон.

«Все вагоны выпуска 2019-2022 года, - сказал Антон Воронов. – С РЖД заключено соглашение, что они инвестируют в развитие сообщения на территории края, а мы, в свою очередь, субсидируем в пассажирские перевозки. Второй год сумма субсидирования достигает 500 млн рублей».

Железнодорожная сеть касается 9 городов и 23 районов, где живут более 70% населения региона.

Пригородное сообщение производят по шести направлениям: Черепаново, Артышта, Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород и Бийск.

Виктор Томенко посетил детский сад и предприятие РЖД и оценил новую электричку.
Виктор Томенко посетил детский сад и предприятие РЖД и оценил новую электричку.
Антон Федотов

Один из маршрутов станет ежедневным

В 2022 году из Барнаула в Славгород и обратно начал курсировать «Степной экспресс». Это самый скоростной поезд на тепловой тяге в этом направлении.

«Это очень популярный состав. Думаем, что в скором времени, когда к нам поступят новые поезда, маршрут перейдет на ежедневный режим работы. Запрос такой от населения и муниципалитетов есть», - сказал Антон Воронов.

Отмечается, что за год пассажиропоток в скорых поездах увеличился на 13,5%, когда как в электропоездах на 0,2%. Такую разницу объясняют запуском «Степного экспресса».

Стоимость проезда не повысится

Как отметил чиновник, с 1 января было незначительное повышение стоимости проезда в пригородных поездах – до 11%. В течение года цена больше меняться не будет.

«Стоимость проезда довольно невысока, учитывая объемы субсидирования, - добавил он. – Если сравнивать разные виды транспорта, то билет «Барнаул-Славгород» на поезд стоит от 854 рублей, а на автобусе – 1250 рублей».

Поезд Бийск-Горно-Алтайск

В 2019 году власти Республики Алтай и представители РЖД изучали целесообразность строительство железной дороги, которая соединит два Алтая.

О деталях плана соседнего региона Антону Воронову ничего неизвестно: «Проекты обсуждались внутри Республики Алтай. Если будет новая информация после прихода нового губернатора, обязательно о ней расскажем».

Реконструкция вокзала в Барнауле

Проект по реконструкции железнодорожного вокзала в Барнауле у РЖД есть, но точных сроков работ – нет. Вопрос пока «на паузе».

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул.
Дмитрий Лямзин.

«Инвестпрограмма РЖД довольно глобальная, ежегодно они ремонтируют вокзальные комплексы на территории края. Этот проект будет реализован – 100%. У РЖД есть по нему определенные обязательства», - прокомментировал Антон Воронов.

Путь к Малиновому Озеру остается закрытым

В начале 2000-х упразднили приграничный железнодорожный участка Кулунда – Малиновое озеро – Локоть в 230 км, вдоль границы с Павлодарской областью. Жители Михайловского района не теряют надежды, что его восстановят.

Но министерском уровне этот вопрос только обсуждают.

У бывшего переезда южнее Малинового озера.
У бывшего переезда южнее Малинового озера.

«Пока о строительстве новых веток, учитывая довольно обширное распространение железнодорожного транспорта в регионе, не планируется, - отметил Антон Воронов. – Такие проекты требуют большого объема инвестиций».

Новый путепровод

Министр прокомментировал строительство путепровода в Панкрушихинском районе.

Он будет пролегать над железнодорожными путями в направление к селу Хабары.

«Всего на территории края есть 235 железнодорожных переездов и самый проблемный из них именно в Панкрушихинском районе. Самый системный в плане нарушений ПДД, много там людей погибло, - сказал Антон Воронов. – Поэтому там построят полноценный путепровод, это самое безопасное решение. Здесь активный автотрафик в сторону Славгорода».

Путепровод должны построить до конца 2025 года. Его стоимость – 833 млн рублей.

Российские железные дороги.
Российские железные дороги.
компания «РЖД».

Никаких паровозов

Вопрос железнодорожного туризма на встрече с журналистами решили обсудить в другой раз. Сейчас действуют четыре экскурсионных маршрута, все они касаются поезда «Калина красная», который следует в Бийск.

Антон Воронов добавил, что будут новые программы и на других маршрутах. Одну из них свяжут с историей освоения целины.

На вопрос запустят ли для полного погружения в прошлое паровоз, как в «Рускеальском экспрессе» в Карелии, министр ответил так:

«Думали об этом. Пара подобных проектов на территории Западно-Сибирской железной дороге существуют, если не ошибаюсь. Мы совсем погружаться в эпоху не будем, попутешествуем на новом поезде».

О том, когда запустят беспересадочный поезд из Барнаула в Новосибирск, мы рассказали здесь.

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