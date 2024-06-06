Что будет с ценами на проезд, ждать ли реконструкции вокзала в Барнауле и поезда в Горно-Алтайск, а также когда запустится беспересадочная «Ласточка» в Новосибирск, рассказал на пресс-конференции министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.

Добавят составы

По планам, в 2024 году «Алтай-Пригород» получит два новых электропоезда и восемь вагонов для составов на тепловой тяге.

Всего сейчас действуют 14 электропоездов и 71 вагон.

«Все вагоны выпуска 2019-2022 года, - сказал Антон Воронов. – С РЖД заключено соглашение, что они инвестируют в развитие сообщения на территории края, а мы, в свою очередь, субсидируем в пассажирские перевозки. Второй год сумма субсидирования достигает 500 млн рублей».

Железнодорожная сеть касается 9 городов и 23 районов, где живут более 70% населения региона. Пригородное сообщение производят по шести направлениям: Черепаново, Артышта, Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород и Бийск.

Виктор Томенко посетил детский сад и предприятие РЖД и оценил новую электричку. Антон Федотов

Один из маршрутов станет ежедневным

В 2022 году из Барнаула в Славгород и обратно начал курсировать «Степной экспресс». Это самый скоростной поезд на тепловой тяге в этом направлении.

«Это очень популярный состав. Думаем, что в скором времени, когда к нам поступят новые поезда, маршрут перейдет на ежедневный режим работы. Запрос такой от населения и муниципалитетов есть», - сказал Антон Воронов.

Отмечается, что за год пассажиропоток в скорых поездах увеличился на 13,5%, когда как в электропоездах на 0,2%. Такую разницу объясняют запуском «Степного экспресса».

Стоимость проезда не повысится

Как отметил чиновник, с 1 января было незначительное повышение стоимости проезда в пригородных поездах – до 11%. В течение года цена больше меняться не будет.

«Стоимость проезда довольно невысока, учитывая объемы субсидирования, - добавил он. – Если сравнивать разные виды транспорта, то билет «Барнаул-Славгород» на поезд стоит от 854 рублей, а на автобусе – 1250 рублей».

Поезд Бийск-Горно-Алтайск

В 2019 году власти Республики Алтай и представители РЖД изучали целесообразность строительство железной дороги, которая соединит два Алтая.

О деталях плана соседнего региона Антону Воронову ничего неизвестно: «Проекты обсуждались внутри Республики Алтай. Если будет новая информация после прихода нового губернатора, обязательно о ней расскажем».

Реконструкция вокзала в Барнауле

Проект по реконструкции железнодорожного вокзала в Барнауле у РЖД есть, но точных сроков работ – нет. Вопрос пока «на паузе».

Электропоезд ЭП3Д на станции Барнаул. Дмитрий Лямзин.

«Инвестпрограмма РЖД довольно глобальная, ежегодно они ремонтируют вокзальные комплексы на территории края. Этот проект будет реализован – 100%. У РЖД есть по нему определенные обязательства», - прокомментировал Антон Воронов.

Путь к Малиновому Озеру остается закрытым

В начале 2000-х упразднили приграничный железнодорожный участка Кулунда – Малиновое озеро – Локоть в 230 км, вдоль границы с Павлодарской областью. Жители Михайловского района не теряют надежды, что его восстановят.

Но министерском уровне этот вопрос только обсуждают.

У бывшего переезда южнее Малинового озера.

«Пока о строительстве новых веток, учитывая довольно обширное распространение железнодорожного транспорта в регионе, не планируется, - отметил Антон Воронов. – Такие проекты требуют большого объема инвестиций».

Новый путепровод

Министр прокомментировал строительство путепровода в Панкрушихинском районе.

Он будет пролегать над железнодорожными путями в направление к селу Хабары.

«Всего на территории края есть 235 железнодорожных переездов и самый проблемный из них именно в Панкрушихинском районе. Самый системный в плане нарушений ПДД, много там людей погибло, - сказал Антон Воронов. – Поэтому там построят полноценный путепровод, это самое безопасное решение. Здесь активный автотрафик в сторону Славгорода».

Путепровод должны построить до конца 2025 года. Его стоимость – 833 млн рублей.

Российские железные дороги. компания «РЖД».

Никаких паровозов

Вопрос железнодорожного туризма на встрече с журналистами решили обсудить в другой раз. Сейчас действуют четыре экскурсионных маршрута, все они касаются поезда «Калина красная», который следует в Бийск.

Антон Воронов добавил, что будут новые программы и на других маршрутах. Одну из них свяжут с историей освоения целины.

На вопрос запустят ли для полного погружения в прошлое паровоз, как в «Рускеальском экспрессе» в Карелии, министр ответил так:

«Думали об этом. Пара подобных проектов на территории Западно-Сибирской железной дороге существуют, если не ошибаюсь. Мы совсем погружаться в эпоху не будем, попутешествуем на новом поезде».

О том, когда запустят беспересадочный поезд из Барнаула в Новосибирск, мы рассказали здесь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале