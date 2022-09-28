Новый развлекательный комплекс хотят построить в Барнауле

Торгово-развлекательный центр планируют возвести рядом с ТЦ «Доммер», на выставленном ранее на аукцион участке площадью 17,5 тыс. кв. м.

На лот претендовали компания «Комета» и предприниматель Андрей Кутулуцкий. Последний победил.

Арендная плата составила порядка 8 млн рублей, хотя стартовала с 7,8 рублей.

«Пока точно не могу сказать, каким будет комплекс по площади и этажности. По направлению скорее больше развлекательным, наверное. Но загадывать не хотим, потому что ситуация в стране сейчас неопределенная», — отметил Кутулуцкий.

Ранее стало известно, что в краевой столице построят ТЦ почти как в Лувре.