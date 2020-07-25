Новый скандал в Хабаровске. Дегтярева обвинили в «присваивании подвига Фургала»

В Instagram врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева появилась запись про местную девочку, освобожденную из США.

«Михаил Дегтярев проведал девочку, которой помог вернуться из США. История о возвращении юной хабаровчанки Виктории, которую в августе прошлого года отец, похитив у матери, тайно вывез в США, получила сегодня продолжение», — говорится в сообщении.

Также опубликовали видео, на котором Дегтярев проведал воссоединившуюся семью, пообщался с девочкой и поинтересовался, чем ей помочь.

В описании к видео отметили, что новый глава края «оказался одним из немногих, кто откликнулся на призыв о помощи мамы девочки» и «помог через Интерпол решить вопрос о возвращении».

Под роликом появилась масса комментариев, в которых утверждают, что именно арестованный экс-губернатор Сергей Фургал помог матери вернуть дочь.

«А почему тогда Фургалу спасибо за это говорили? Не он ли первый помог этой семье?» — написал один из комментаторов. «Я не поняла… Дегтярев присвоил подвиг Фургала?» — пишет жительница края.

Примечательно, что под «волну ненависти» попала и мать ребенка. Дело в том, что женщина параллельно опубликовала в своем Instagram благодарность Дегтяреву. При этом, как пишут местные жители, ранее она благодарила Фургала за помощь.

«Михаил Дегтярев оказался среди неравнодушных к моей беде людей <…> и тогда я в очередной раз обратилась к Михаилу Владимировичу за помощью. И под его личным контролем, находясь со мной все время на связи, в течении 2х часов Вику разместили на сайте Интерпола.

Под постом женщины также появились злобные комментарии, недовольные пожелали «снести ее аккаунт».

Люди пишут: «Позорище», «Неужели у нее вообще ничего не екает и теперь она еще везде пишет ему в комментариях», «За подачку позоритесь?», «Ну вы даете, быстро однако переобулись».

Напомним, история с пропавшим ребенком началась год назад — бывший муж женщины взял дочку на прогулку и перестал выходить на связь. Полгода мать не слышала и не видела девочку.

Ранее Дегтярев пообещал завоевать жителей Хабаровского края и перебежал дорогу на «красный».