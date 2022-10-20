Новый способ кражи паролей в известном мессенджере придумали мошенники

Злоумышленники в России стали использовать ботов в Telegram, которые визуально похожи на официальные, сообщает агентство «Прайм».

Бот предлагает пройти «верификацию» по прикрепленной ссылке и выкрасть пароль пользователя.

Далее, если владелец не перейдет по указанной ссылке — бот сообщает, что верификация аккаунта не пройдена и аккаунт будет заблокирован в течение шести часов.

«Новый способ мошенничества способен выманить учетные данные от аккаунта в Telegram», — говорит эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева.

Эксперт отмечает, стоит обращать внимание, как мессенджер пишется в названии контакта.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно обращать внимание на верифицированный статус с галочкой возле имени.

Также не стоит переходить на подозрительные ссылки и указывать свои личные данные на сомнительных страницах.